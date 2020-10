Crowdfunding Onvergetelijk Limburgs Museumtafels geslaagd: €39.551 ingezameld

De crowdfundactie van het Limburgs Museum voor nieuwe Onvergetelijk Limburgs Museumtafels is succesvol afgerond. In vier weken is er 39.551 euro opgehaald, bijna 40% boven het doelbedrag van 29.000 euro. Dat is genoeg voor de aanschaf en inzet van drie nieuwe digitale aanraakschermen. Met die schermen in de vorm van mobiele tafels kunnen mensen met geheugenproblematiek, zoals dementie, in Limburgse zorginstellingen toch een duik nemen in de collectie van het Limburgs Museum, en daarmee in hun eigen verleden.



“We zijn verguld met de steun van zoveel Limburgers,” zegt museumdirecteur Bert Mennings. “Elk steentje heeft bijgedragen, van donaties van 5 euro tot giften van meer dan 1000 euro. We kunnen nu niet alleen extra exemplaren van de Onvergetelijk Limburgs Museumtafel aanschaffen, we hebben ook de mogelijkheid om ze nog vaker dan gehoopt in verzorgingshuizen in heel de provincie in te zetten. Mét speciaal opgeleide rondleiders.”



MUSEUMTAFELS



De Onvergetelijk Limburgs Museumtafel biedt een rondleiding door het Limburgs Museum, zonder het museum te bezoeken. Dat is een uitkomst voor mensen die niet meer in staat zijn naar het museumgebouw toe te komen. Dankzij de Onvergetelijk Limburgs Museumtafels kunnen de bewoners van Limburgse verzorgingshuizen toch genieten van museumstukken zoals een oude schoolfoto of een ouderwets fornuis. Met ondersteunende vragen, muziek- en beeldfragmenten en zintuiglijke prikkels roepen tafel en rondleider herinneringen op. Zo ontstaan waardevolle gesprekken. Op deze wijze biedt het Limburgs Museum bewoners op afstand plezier, herkenning én verbinding.



BERICHTJES



Veelzeggend is dat de 151 crowdfunders niet alleen donaties maar ook hartverwarmende berichtjes achterlieten op https://limburgsmuseum.creativefunding.nl/campagne/geluksmoment. Zo schreef iemand: “Hoe fijn kan het zijn om beelden te zien die herkenning oproepen, wanneer je in het dagelijks leven te kampen hebt met geheugenproblemen.” Nog een reactie: “Iedere stap om de onbereikbare wereld van mensen met dementie te verlichten verdient steun. Een mooi initiatief!”



En natuurlijk schreven veel donateurs ook over hun eigen ervaring met naasten: “Ter herinnering aan mijn moeder en vader die hiervan genoten zouden hebben.”



ENTHOUSIAST



Welzijnsmakelaar Marsha Ververgaert van zorglocatie De Beerendonck van De Zorggroep heeft al kennisgemaakt met de Onvergetelijk Limburgs Museumtafel: “Het werkt echt, er komt van alles naar boven. De Museumtafel levert heel mooie momenten op voor onze bewoners.”



Ook Mark Schapendonk, voorzitter van ‘Venray Dementievriendelijk’ en jarenlang actief als voorzitter van de afdeling Noord-Limburg van Alzheimer Nederland, is enthousiast. “Mensen hebben weer het gevoel dat ze worden ‘gezien’. Dat is de waarde van de Onvergetelijk Limburgs Museumtafel.”



DANK



“Onder het motto We Serve wil Lions Club Venlo graag haar bijdrage leveren aan dit initiatief. Herinneringen helpen om geluksmomenten te (her)beleven en om betekenis te geven aan ons bestaan,” schreef Lions Club Venlo bij een donatie van 2000 euro, en dat zal onderschreven worden door andere bedrijven en organisaties die doneerden, zoals: Secutor Security BV, Lamberts event en projectmanagement, Velmans Industries BV, TempoVertaler, MONOS advies, FLOOR Models & Hospitality, ArchAeO BV, Amendt Advocatuur, Marks - Van Ham Architectuur en Volksuniversiteit Venray.



Een speciale dank gaat uit naar de Vrienden van het Limburgs Museum en de Provincie Limburg voor hun genereuze bijdrage.



Partners



De Onvergetelijk Limburgs Museumtafel is tot stand gekomen dankzij de expertise van STUDIO i – platform voor inclusieve cultuur en Onwijs – specialist in multitouch. De pilot heeft plaats mogen vinden bij zorglocatie De Beerendonck van De Zorggroep. Cultuurimpuls Venlo ondersteunt daarnaast het project. Het Limburgs Museum is erg blij dat het project door deze organisaties wordt gedragen.

Video: