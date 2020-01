Toeristische ondernemer Groningen krijgt hulp met internet

Marketing Groningen en VrijdagOnline sluiten strategische samenwerking



GRONINGEN – Groningse ondernemers in de toeristische sector hebben soms moeite met internet, merkt Marketing Groningen. Daarom krijgen ze vanaf vandaag hulp van online marketing bureau VrijdagOnline. Doel is dat ze hun bedrijf via hun websites en online campagnes beter kunnen presenteren zodat ze meer Nederlandse en buitenlandse toeristen naar de stad en de provincie kunnen halen.



Het city marketing bureau is daarvoor een strategische samenwerking aangegaan met VrijdagOnline. Groningse ondernemers die partner zijn van Marketing Groningen kunnen daar terecht voor advies over hun online presentatie. Ook kunnen ze tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van allerlei diensten: van een nieuwe website laten bouwen die meer bezoekers trekt tot e-mailmarketing, van betere vindbaarheid op Google tot social media.



Door de samenwerking hoopt Marketing Groningen dat ze de kansen die het internet biedt optimaal benutten. Als noordelijke ondernemers hun online presentatie weten te verbeteren, dan draagt dat direct bij aan de uitstraling van de gehele toeristische sector in het noorden, denkt het bureau.



Marketing Groningen voert de regie over de beeldvorming, de merkbeleving en de marktbewerking van Stad en Ommeland. Stad en provincie hanteren al ruim dertig jaar de bekende slogan ‘Er gaat niets boven Groningen’. Op 31 oktober vorig jaar lanceerde Marketing Groningen het nieuwe merk Groningen, dat samen met 200 Groningers is ontwikkeld. Onderdeel van de nieuwe campagne was onder meer de opening van de vernieuwde VVV, de Groningen Store, en een vernieuwde webshop. Eind november werd de Gronika gelanceerd, een speciaal voor Groningen gemaakt lettertype. Deze maand gaat een bewonerscampagne van start om de trots van de Groningers aan te wakkeren.



Ook is er allerlei nieuw promotiemateriaal beschikbaar zoals foto’s, video’s, merchandise, advertenties of een gratis vermelding op de website. Vanaf 16 januari kunnen alle partners van Marketing Groningen profiteren van deze voordelen via het partnerprogramma van Marketing Groningen op https://partners.visitgroningen.nl.