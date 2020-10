Duizenden kinderen op de vlucht door escalerende geweld in Nagorno-Karabach

Save the Children maakt zich ernstige zorgen over de situatie van duizenden kinderen die naar Armenië zijn gevlucht vanwege het oplaaiende geweld in Nagorno-Karabach.



Sinds eind september wordt er opnieuw hevig gevochten in Nagorno-Karabach, een autonome regio in Azerbeidzjan waar voornamelijk Armeniërs wonen. Veel inwoners zijn op de vlucht geslagen en aangezien de situatie constant verslechterd bestaat de vrees dat hun aantal verder oploopt. Scholen, hostels en kinderdagverblijven in een aantal Armeense steden zijn overvol omdat zij onderdak bieden aan vluchtelingen uit het gebied, onder wie vooral vrouwen en kinderen.



“Veel kinderen hebben de gevechten gehoord of gezien”, zegt Irina Saghoyan, directeur van Save the Children in Oost-Europa. “Ze zijn bang en mogelijk getraumatiseerd. Sommigen hebben zelfs dierbaren verloren. Deze situatie heeft een grote impact op hun mentale toestand.”



Maria, die twee dagen na haar aankomst in Armenië beviel van haar tweede kind, vertelt aan een lokale medewerker van Save the Children dat zij zelf opgroeide tijdens een oorlog en dat ze bang is dat haar kinderen hetzelfde moeten meemaken. “Mijn oudste is nog maar acht jaar oud maar heeft al twee oorlogen meegemaakt. En nu is deze baby tijdens een oorlog geboren. Ik zou ze zo graag een gelukkige jeugd geven.”



In de hoop hun kinderen in veiligheid te brengen hebben ouders hun kinderen naar familie of vrienden aan de Armeense kant van de grens gestuurd. Veel kinderen zijn daarom gescheiden van hun ouders. “Ik wil naar mijn vader toe”, vertelt Suzanna, een 7-jarig meisje toen ze net was aangekomen in de Zuid-Armeense stad Goris. “Is het veilig hier? Wordt er hier niet geschoten?”



Save the Children roept op tot onmiddellijke beëindiging van het geweld in Nagorno-Karabach en eist dat burgers, en vooral kinderen, worden beschermd, in lijn met het internationaal humanitair recht. Kinderen mogen niet de dupe worden van dit conflict.



Save the Children is momenteel aan het inventariseren wat er nodig is om de kinderen daar zo goed mogelijk te kunnen helpen.