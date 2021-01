Alleeninkt.nl zet grote stap naar marktleiderschap door overname van Inktprecies.nl

Komende weken verwelkomt het Drenthse Alleeninkt.nl ruim 22.000 klanten van de reeds overgenomen e-commerce onderneming Inktprecies. Na 6 jaar actief te zijn geweest op de printer-cartridge en tonermarkt, verloor de onderneming haar focus. Dit simpelweg door stijgende advertentiekosten in zoekmachines en nieuwe ontwikkelingen van concurrenten. De ooit vooraf ingestelde drempel van prijs en kwaliteit stond anno 2020 niet meer in verhouding tot de kosten die de onderneming met zich meebracht.



"Het gaat goed met ons bedrijf. Gezond, forse groei en een passie voor het vak”



“Het gaat goed met ons bedrijf”, verteld mede-eigenaar Daniël Keute enthousiast. Waar Alleeninkt.nl een jaar eerder dan Inktprecies.nl haar online & fysieke deuren opende voor het publiek in dezelfde stad als Inktprecies, heeft Alleeninkt.nl geen neerwaartse spiraal gezien en zijn in januari 2021 één van de drie topspelers op de markt en concurreren nu met partijen zoals 123inkt en Printabout.



"Het postkantoor als graadmeter?”



De twee partijen kennen elkaar al een tijdje. Beide webshops zijn gevestigd geweest in Hardenberg en kruisten elkaar soms bij het postkantoor. ‘’Het was in het begin toch wel eens frustrerend wanneer je zag dat de concurrent meer postzakken had ingeleverd dan wij. Dit is dan ook dé drijfveer geweest om onze service constant te monitoren en te verbeteren. We hebben nooit veel naar ze gekeken en volgden onze eigen route. Achteraf een goede zet”, aldus mede- inktbaas Nick van Klinken.



"Verdienen zonder kosten, dat was zelfs voor ons een verrassing”



Na de overname is met een zorgvuldig uitgevoerd assessment door Alleeninkt.nl de conclusie snel getrokken om Google Ads campaigns te staken, alle systemen met elkaar te integreren en een start te maken met het aanbieden van de services zoals Alleeninkt.nl dit voor ogen heeft.



Alleeninkt.nl: ‘’Het was een aangename verrassing te zien hoeveel orders de website genereerde zonder enige vorm van marketing.”



"Voor onze nieuwe klanten wordt het Alleen maar beter"



“Het langzaam afbouwen van de website is vandaag van start gegaan. We stellen klanten op de hoogte en verwelkomen hen bij Alleeninkt.nl. Een uitgebreider aanbod, voor 22:00 besteld = morgen in huis, telefonische klantenservice en betere kwaliteit zijn een aantal verschillen tussen de twee websites. We drukken niet in één keer op de stopknop, want we zijn ons ervan bewust dat mensen bewust klant zijn geworden van de webshop.”



Het blijft momenteel dus nog wel mogelijk om een order bij de webshop te plaatsen. “Wel laten we graag zien dat wij het beter kunnen”, vertelt Nick.



“De reden van deze overname zijn het aantal grote partijen die actief zijn in deze markt en de concurrentie die erg hoog is. Klikprijzen zijn flink gestegen waardoor instappen steeds lastiger wordt. We doen ons best alle 22.000 klanten te overtuigen van de meerwaarde van Alleeninkt.nl”, vult Daniël aan.