Het ANP en fotograaf Bart Maat lanceren podcast over fotografie

ANP Beeldspraak is de podcast over foto’s én fotografen. Van fotojournalist tot portretfotograaf en van fotoredacteur tot festivalorganisator; presentator en politiek fotograaf Bart Maat spreekt de meest uiteenlopende fotografen en andere fotofanaten over hun passie voor fotografie. Leer de fotografen van wie je regelmatig werk in de media ziet beter kennen en krijg inzicht in het fotografielandschap van Nederland.



Elke aflevering van deze maandelijkse podcast draait om een gast en een thema. De gasten vertellen persoonlijke verhalen, hoe hun werk tot stand komt en welke foto’s ze echt zijn bijgebleven. Ook gaat het over de rol van fotografie in de media en hoe ze tegen actualiteiten aankijken.



Over corona, en grote en kleine onderwerpen



De eerste twee gasten zijn fotojournalisten Remko de Waal en Kees van de Veen. Remko is een vaste ANP-fotograaf, en in de eerste aflevering van ANP Beeldspraak vertelt hij wat de gevolgen van het coronavirus voor hem als fotojournalist betekenen. Hij fotografeerde onder andere een lege Dam tijdens Dodenherdenking, een doodskistenfabriek in Gelderland en een intensive care-afdeling met coronapatiënten.



Kees kiest onderwerpen die gaan over het dagelijks leven van gewone mensen. Zo fotografeerde hij het wel en wee van kleine voetbalclub voetbalclub S.V. Onderdedam en volgde hij de lokale politieke partij 'Samen voor Pekela'. Toen corona uitbrak richtte hij zich vooral op het fotograferen van patiënten op de IC. Dat resulteerde in een indrukwekkende fotoserie over een van die patiënten.



De eerste twee podcasts zijn nu te beluisteren. De derde gast is de jonge fotografe Marijn Fidder, die bekend werd met haar integere fotoserie over kinderkanker. Ze is net terug van Lesbos, waar ze kamp Moria bezocht. Bart Maat gaat met haar in gesprek over haar ervaringen.



Bart Maat



Presentator en fotograaf Bart Maat fotografeert al meer dan tien jaar op het Binnenhof. Sinds zeven jaar werkt hij als vaste freelancer voor het ANP. Hij won verschillende prijzen met zijn politieke fotografie. Ook fotografeert hij voor verschillende reclamebureaus en bedrijven en geeft hij lezingen over beeldvorming in de politiek.



Beluister ANP Beeldspraak via de gebruikelijke kanalen als Spotify en Apple Podcasts. Kijk altijd mee met de verhalen via anp.nl/beeldspraak, waar je ook de besproken foto’s, links en andere zaken vindt. Sommige besproken foto’s zijn als print te koop in de ANP Fotowinkel.