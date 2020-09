TVM foundation steunt zeilen voor mensen met handicap

Mede door een gift van de TVM foundation beschikt de Stichting Zeilen Zonder Beperking te Grou over vier splinternieuwe SV 14’s, snelle wedstrijdboten voor zeilers met een handicap. Zaterdag werd op het Pikmeer voor het eerst gevaren in de boten. TVM foundation-voorzitter Joop Atsma was daar bij aanwezig.



Na de Paralympische Spelen van Rio de Janeiro werd het zeilen voor mensen met een beperking van de kalender gehaald; er waren te weinig deelnemende landen. Dat was niet helemaal onverklaarbaar, aangezien de standaarduitvoering van een wedstrijdboot (de Scud 18) ruim 30 duizend euro kostte.



Het besluit sloeg in als een bom, maar de wedstrijdzeilers lieten zich niet uit het veld slaan; het ontwerpbureau Simonis Voogd Design uit Enkhuizen, dat eerder al aan de slag ging voor de Volvo Ocean Race, ontwierp een betaalbare wedstrijdboot. Het eindresultaat is de SV 14.



Naast Simonis Voogd Design de boot kosteloos heeft ontworpen, ging het de samenwerking aan met Far East Boats. Gezamenlijk stelden ze zich ten doel om wereldwijd duizend boten tegen kostprijs op de markt te brengen. Dankzij een aanvraag van Douwe Visser (VOF Visser de Vries) heeft de TVM foundation een bijdrage kunnen leveren.



Joop Atsma: "Ik vind het ontzettend belangrijk dat iedereen kan sporten. Het is geweldig dat dankzij deze nieuwe boten zeilers met een beperking ook de eigen favoriete sport kunnen beoefenen. Laten we hopen dat dit mooie initiatief ook helpt om zeilen weer op de agenda van de Paralympics te krijgen."



De TVM foundation ondersteunt maatschappelijke initiatieven



De Coöperatie TVM reserveert jaarlijks een deel van haar winst en doneert deze aan de TVM foundation. De stichting ondersteunt maatschappelijke initiatieven. Meer informatie over de initiatieven, de voorwaarden en over hoe u een aanvraag indient, vindt u op www.tvmfoundation.nl.