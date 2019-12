Koning Willem-Alexander wint OUT Media Award 2019

Zoals ieder jaar reikt de Europese tv zender voor de gay en open-minded OUTtv ook in 2019 de OUT Media Award uit aan een bekende persoon die zich in de media positief uitspreekt over de LHBT+ community. In Nederland gaat de award dit jaar naar Koning Willem-Alexander: meer dan 3.000 LHBT+-ers brachten de afgelopen weken online hun stem uit en met meer dan 2.000 voorkeurstemmen kunnen we Zijne Majesteit tot de meest LHBT+-vriendelijke mediapersoonlijkheid van 2019 kronen!



Koning Willem-Alexander had een belangrijke boodschap voor wereldleiders tijdens zijn speech eind september bij de VN: bescherm de rechten van seksuele minderheden. Aangezien deze rechten wereldwijd onder druk staan en LHBT+’ers in landen als Polen, Hongarije en de Verenigde Staten vanuit de overheid worden gediscrimineerd, is het belangrijk dat er tijdens de VN-top een positief geluid te horen was. OUTtv heeft vorige maand aan het Koninklijk Huis laten weten dat de koning de award heeft gewonnen. Per brief heeft een persoonlijk adviseur namens de koning een bedankje gestuurd welke op onze website te bekijken is.



De OUT Media Award werd in 2014 in het leven geroepen om televisie- en mediapersoonlijkheden aan te sporen een ambassadeur te zijn voor de LHBT+ gemeenschap. Na o.a. ex-Songfestivalwinnares Conchita Wurst, meidengroep K3 en VTM-journaliste Bo Van Spilbeeck, mag de koning zich dit jaar de meest LHBT+-vriendelijke mediapersoonlijkheid van 2019 noemen in Nederland. “Met de OUT Media Award willen we thema’s zoals homo- en transseksualiteit maatschappelijk normaliseren en daar heeft de Koning dit jaar zeker aan meegeholpen,” stelt OUTtv. Er is nog werk aan de winkel wat betreft gelijke rechten voor de LHBT-gemeenschap in het algemeen. In 69 erkende landen is het nog steeds strafbaar om als man seks te hebben met andere mannen. In een tiental landen staat zelfs de doodstraf op homoseksualiteit.



OUTtv is de lifestyle-televisiezender voor de gay en open-minded en is in Nederland te ontvangen bij o.a. KPN, Ziggo, Vodafone, Caiway e.v.a. OUTtv is ook in België, Zweden, Duitsland, Spanje, Israël en Luxemburg te bekijken. OUTtv biedt een mix van zowel eigen als internationaal succesvolle tv-programma’s, spannende LHBT-series, rauwe reality, indrukwekkende documentaires, hysterische telenovella’s, gay romcom’s, award winning films en OUT originals.