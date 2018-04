Noor Ferket nieuwe directeur UNO

Noor Ferket wordt de nieuwe directeur van UNO. Na tien succesvolle jaren heeft Remco Onderwater zijn functie per 11 april aan haar overgedragen. Met haar ruime ervaring in leidinggevende functies is Noor Ferket de aangewezen persoon om een verdere groei en uitbouw van UNO te realiseren.



Remco Onderwater stond in 1998 aan de wieg van UNO. Vanaf 2008 is hij directeur en heeft in deze periode de omzet vervijfvoudigd en groeide de organisatie van 10 naar ruim 40 medewerkers. UNO, gevestigd in Rijswijk (ZH), zorgt er met slimme ICT-oplossingen en Topsupport voor dat je altijd en overal kunt werken. Met zogeheten virtuele public- en private cloud-omgevingen ontzorgt UNO organisaties vanaf tien medewerkers. Dat doen we voor vele klanten waaronder bekende namen als; de Hartstichting, Oranje Fonds en Avalex.



Remco Onderwater: “De afgelopen jaren hebben we met UNO een fantastische reis beleefd. De organisatie is van een kleine club jonge enthousiaste mensen uitgegroeid tot een volwassen organisatie, die in alles probeert mee te denken met haar klanten. We zijn ervan overtuigd dat Noor Ferket, met haar 20 jaar ervaring bij Centric in diverse leidinggevende en directiefuncties, de juiste persoon is om UNO door te laten groeien. Haar oprechte mensgerichte aanpak, haar vaardigheid om mensen in hun kracht te zetten en haar uitgebreide netwerk helpen daarbij. Ze past goed bij de no-nonsense familiecultuur van UNO.”



Noor Ferket: “Vanaf de eerste kennismaking was er een klik tussen UNO en mij. De klant is geen nummer, maar staat centraal en wordt echt ontzorgd. Verder spraken mij gelijk de open sfeer, de humor en de actieve can-do-mentaliteit aan. Ik heb er veel zin in om samen met onze enthousiaste en kundige medewerkers verder te bouwen aan dit mooie bedrijf.”



Remco Onderwater blijft betrokken bij UNO. Hij zal samen met Paul Citroen, één van de aandeelhouders, het management de komende jaren begeleiden vanuit de Raad van Advies. Daarnaast blijft hij betrokken bij de expansie van UNO op het gebied van overnames en de integratie van nieuwe acquisities.