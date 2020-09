"The Maestro & The European Pop Orchestra" binnenkort bij KykNET in Zuid-Afrika te zien

Première in Zuid-Afrika & Lesotho, Botswana, Malawi, Mozambique, Namibië, Swaziland, Zambia and Zimbabwe! Met trots kondigen wij u de unieke samenwerking aan tussen de Zuid-Afrikaanse TV zender M-NET / KykNET en The Maestro & The European Pop Orchestra!



MAESTRO GUIDO DIETEREN & THE EUROPEAN POP ORCHESTRA; een professioneel en energiek poporkest met een popband en een klassiek orkest in één. Door deze unieke combinatie kan bijna elk muzikaal genre gespeeld worden en slaat het bruisende orkest een brug tussen pop en klassiek.



Vanaf eind october 2020 tot begin volgend jaar, zal KykNET 15 concert episodes van 15 TV specials uitzenden van "The Maestro & The European Pop Orchestra”, met een lengte van 45 minuten per aflevering. Tevens zullen herhalingen gedurende de komende 2 jaar uitgezonden worden in Zuid-Afrika & Lesotho, Botswana, Malawi, Mozambique, Namibië, Swaziland, Zambia and Zimbabwe.



GUIDO:



“We kijken er echt naar uit om onze muziek en onze TV specials voor te stellen aan het Zuid-Afrikaanse publiek en haar omliggende buurlanden. We willen vooral in deze moeilijke tijden, via onze muziek, heel veel positiviteit, liefde en energie brengen. Ooit hopen we natuurlijk ook live in het prachtige Zuid-Afrika en haar buurlanden te kunnen spelen!”



KykNET:



“KykNET is heel enthousiast over deze nieuwe samenwerking en we kijken ernaar uit om “The Maestro & The European Pop Orchestra” aan het Zuid-Afrikaanse publiek voor te stellen!”







Enkele highlights van “The Maestro & The European Orchestra” van de afgelopen jaren:



* Negen (meervoudig) platina CDs/ DVDs en 3 gouden platen;



* Live voor meer dan 1,8 miljoen bezoekers opgetreden;



* Succesvolle grote solo tournees in de USA, Canada en China;



* Samengewerkt met vele artiesten, waaronder Lionel Richie, Simply Red, Diana Ross, Andrea Bocelli, Marco Borsato, Anouk, DJ Afro Jack, Caro Emerald, Nick & Simon, Doe Maar, Van Velzen, Jan Smit, Alessandro Safina, Slagerij van Kampen en vele anderen;



* Commercials verzorgd voor McDonald’s, de Rabobank, WNF (Seastars) en DELA. De DELA commercial “Waarom wachten met iets moois zeggen” won de prestigieuze ‘Cannes Lion d’Or Grand Prix’ prijs in Cannes (FR). “The Maestro” won een bronzen leeuw bij de Cannes Lion uitreikingen in 2017;



* Grote TV optredens primetime in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland;



* Muzikaal eindverantwoordelijk en participerend in het concept ‘Symphonica in Rosso’.







2020 - 2021



In het najaar zal een grote wereldwijde campagne van start gaan, gecombineerd met de TV special release en de nieuwe CD albums.



Geplande concerten in de VS, Duitsland, Nederland, België en China werden momenteel omwille van Covid19 verplaatst naar een later tijdstip.



Grote “Pop meets Classic” Arena shows die volgend jaar in Nederland en België zouden plaatsvinden, werden ook omwille van Covid19 verplaatst naar een later tijdstip.



Gepland staan in de lente van 2021 momenteel een zo goed als uitverkochte theatertour in Nederland en de open-air concerten in Kerkrade op 28, 29 en 30 mei 2021, die tevens als TV specials zullen worden opgenomen.