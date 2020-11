'Geef energie-startups de ruimte en middelen om Nederland te kickstarten na corona'

Dit is een expertquote van Maurice van Tilburg van Techleap.nl, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Universiteiten: klimaat voorop bij herstel uit coronacrisis | ANP



Een alliantie van universiteiten die zich bezighouden met klimaatonderzoek heeft wereldleiders opgeroepen met duurzame investeringen hun economieën uit de coronacrisis te trekken. Een belangrijk signaal, mits die investeringen wel ten goede komen van nieuwe technologieën en innovatieve oplossingen omdat juist die nodig zijn om de opwarming van de aarde echt tegen te gaan.



Nederland kan daarin een grote rol spelen. Ons land kent een enorm potentieel aan duurzame startups, maar een gebrek aan financiering van deze startups waardoor zij vaak niet doorgroeien naar scale-ups, zo blijkt uit het vandaag te verschijnen Flattening the Climate Curve- Startup Report van Techleap.nl. Meer ondersteuning is nodig om hun potentieel optimaal te benutten om Nederland en de wereld na Corona te kickstarten.



Maurice van Tilburg is Directeur Kapitaal bij Techleap.nl