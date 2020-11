Pepperflow en BMC ondertekenen partnership

Softwareleverancier Pepperflow en adviesbureau BMC gaan samenwerken. Beide partijen kondigden vandaag tijdens de digitale Pepperflow klantendag, van donderdag 26 november, officieel aan een partnership te starten op het gebied van software implementatie.



Pepperflow is een toonaangevende SaaS-oplossing die in de publieke sector wordt ingezet om diverse processen rond de bedrijfsvoering efficiënter te maken en te digitaliseren. Het Planning & Control-proces is daarvan een goed voorbeeld.



BMC is een gerenommeerde organisatie, actief in diverse werkvelden binnen de publieke sector, als advies- en implementatiepartner. Ook op het gebied van Planning & Control heeft BMC de afgelopen jaren vele opdrachtgevers ondersteund bij het verbeteren en optimaliseren van de Planning & Control cyclus.



Het verbeteren en optimaliseren van het proces rondom planning & control kan niet alleen bewerkstelligd worden door software. De combinatie van specialistische kennis over P&C en het in kaart brengen en verbinden van diverse informatiebehoeften bij stakeholders speelt ook een grote rol. BMC voorziet in die behoefte. Pepperflow en BMC treffen elkaar in deze optimalisatieslag en het streven naar een betrouwbare hands-on werkhouding. Vanuit dit perspectief kiezen Pepperflow en BMC nu voor een duurzame samenwerking met kennis en kunde enerzijds en innovatieve software anderzijds.



Thijs Berkers (Senior commercieel manager bij BMC): “Door de krachten van Pepperflow en BMC te bundelen zijn we in staat om onze opdrachtgevers nog beter te ondersteunen. Door de kennis en ervaring van de adviseurs van BMC te combineren met de software van Pepperflow kunnen we een complete oplossing aanbieden, waardoor opdrachtgevers geheel ontzorgd worden. Zeker in deze tijd, waarin de behoefte aan actuele en digitale informatievoorziening groot is, spelen wij in op deze behoefte.”



“De samenwerking met BMC is een mooie, maar ook voor de hand liggende stap”, stelt David Stelma (Commercieel directeur bij Pepperflow). “Het implementeren van de software door onze implementatie consultants vereist steeds meer aanvullende kennis en kunde zoals het analyseren van drivers, achterliggende vraagstukken en gewenste effecten op de langere termijn. Die vragen komen vanuit onze (potentiële) opdrachtgevers steeds vaker op ons af. Door de expertise van BMC te combineren met onze software, voorzien wij een totaaloplossing, waarbij het inhoudelijke (aanloop) traject minimaal zo belangrijk is als onze uiteindelijk te implementeren oplossing.”