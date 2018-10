De ruimte in met het Museon

Vandaag is door de Nederlandse astronaut André Kuipers de tentoonstelling ‘Reizen in de Ruimte, op weg naar een nieuwe aarde’ in het Haagse Museon geopend.



Reizen in de Ruimte brengt bezoekers naar de wereld van ruimtevaart en wetenschap. Een wereld waarin zij zelf kunnen ontdekken welke actuele technieken en thema’s een rol spelen als het gaat om verder te kunnen leven buiten onze aarde. Reizen in de Ruimte is geschikt voor elke leeftijd en laat zien hoe belangrijk technologie is om de mens verder dan de aarde te laten reizen. Het Museon wil met de tentoonstelling de interesse van jongeren voor wetenschap en technologie stimuleren. De expositie zet aan tot nadenken en inspireert: hoe ziet onze toekomst er uit en hoe kunnen wij aan een duurzamere aarde werken maar bovenal wordt de vraag gesteld: kunnen wij in de toekomst op andere planeten leven? De tentoonstelling is te zien tot en met 1 september 2019.



Foto PR: André Kuipers in de tentoonstelling met basisschoolleerlingen



Voorbereiding, reis en vestiging op de nieuwe planeet



Het publiek kan bijvoorbeeld vaardigheden trainen die nodig zijn in de ruimte. Een fit lichaam is van groot belang: met een fitnessparcours kun je jezelf testen en je voert technische tests uit waarmee duidelijk wordt of je de apparatuur van het ruimteschip snel en correct kan bedienen. Na de training is het tijd om de verkregen technische vaardigheden in praktijk te brengen. Contact met Ground Control is essentieel. Communiceer als specialist met de astronauten in de ruimte of bedien het instrumentarium om een lancering voor te bereiden. De bezoeker woont en werkt in het ruimteschip. Daar wordt gegeten, geslapen en gewerkt, net als thuis op aarde. De lange reis heeft invloed op het lichaam. Ontdek wat er met het lichaam gebeurt. Kijk live mee met de camera’s van het International Space Station en verwonder je over het prachtige uitzicht. Met het docking game sluit de bezoeker capsules, samen met collega-astronauten, aan op het ruimteschip. Hoe ontwijk je een wolk van meteorieten? Ontdek het zelf met een spannend spel! Op de nieuwe planeet vormen water, voedsel, zuurstof en energie de basis van het leven, maar je hebt ook een huis nodig om in te wonen. De verschillen met het leven op aarde zijn groot. De zwaartekracht bijvoorbeeld: hoe hoog kun je springen? Het weer is ook anders, hoe moet je jezelf beschermen tegen ruimtestormen en de zon, die veel dichterbij staat? In de tentoonstelling wordt uitgelegd hoe je op een andere planeet planten kunt kweken, onontbeerlijk voor nieuw leven.



Activiteiten



Bij Reizen in de Ruimte worden leuke extra activiteiten georganiseerd, zoals de scienceshow, het space-spel en verjaardagsfeestjes. Meer weten? Kijk op www.museon.nl.



Samenwerking



Reizen in de Ruimte, op weg naar een nieuwe aarde is tot stand gekomen in samenwerking met het Museon, Designwolf, Kiss the Frog, Bruns, André Kuipers, Jan Heijnen, Ilse van Marrewijk, de Gemeente Den Haag, de BankGiroLoterij en de Vereniging van Vrienden van Museon en Omniversum



Museon, museum voor cultuur en wetenschap



Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Met zijn programma’s en tentoonstellingen wil het museum natuur, wetenschap en technologie voor iedereen toegankelijk maken. Het Museon staat bekend om de succesvolle centrale tentoonstelling ‘One Planet’ , die in samenwerking met de Verenigde Naties tot stand is gekomen. De zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN vormen hiervan de basis. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen.