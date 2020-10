Sensitest: covid-19 sneltest voor elke Nederlander

Minister kan beperking opheffen



De nieuwe covid-19 sneltest van Sensitest kan voor elke Nederlander beschikbaar worden. Door een beperking in de wet zijn op dit moment de nieuwe sneltesten voor het Corona virus alleen beschikbaar voor zorgprofessionals. De minister van VWS kan deze beperking tijdelijk buiten werking stellen zodat elke Nederlander zo’n test kan kopen.



Wetgeving bepaalt dat de nieuwe sneltesten alleen kunnen worden gebruikt door artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten met een inschrijving in het BIG-register. In het belang van de volksgezondheid kan de minister een uitzondering maken voor de covid-19 sneltest. Hiermee zou elke Nederlander deze test online kunnen bestellen of afhalen bij drogist of apotheek. Van deze test worden dagelijks circa 500.000 stuks geproduceerd. De test is zeer eenvoudig af te nemen.



“Het uitvoeren van de sneltest voor covid-19 is geen hogere wiskunde. Het is gemakkelijk thuis of op het werk te doen”, zegt Robert Das, directeur van Sensitest Nederland. “In principe kan iedereen die wel eens een vergelijkbare zwangerschapstest heeft gedaan zonder probleem deze sneltest uitvoeren. De test heeft vele mogelijkheden. Collega’s op de werkvloer die zich niet lekker voelen kun je meteen testen. Zojuist meldde een arts ons dat een bedrijf drie collega’s naar huis heeft gestuurd die zich op de werkvloer ‘niet zo lekker voelden’. Ze bleken alle 3 positief te zijn getest met de sneltest. Je kunt veel sneller schakelen met deze test.”



De nieuwe antigen sneltesten voor Corona geven een testuitslag in 15 minuten. De testen zijn betrouwbaar en kunnen in de eerste 7 dagen van de ziekteverschijnselen het virus razendsnel aantonen. Voor het uitlezen van de test is geen dure laboratorium apparatuur nodig, de test geeft zelf de uitslag weer. Door de test landelijk beschikbaar te maken kan er veel tijd worden gewonnen en kunnen meer mensen sneller een test doen.



Er zijn nog steeds veel mensen die niet naar een teststraat kunnen of willen. Er is geen plek beschikbaar, het wachten duurt meerdere dagen of men is bang voor de pijn die de neusswab veroorzaakt. De nieuwe sneltest is niet meer pijnlijk omdat de antigen stoffen waarop deze test reageert voor in de neus zitten. Met een wattenstokje worden die eruit geveegd, dat hoogstens een beetje kietelt. Vervolgens wordt het monstertje in een flesje gedaan waarvan enkele druppeltjes in de test worden gedruppeld. Na 15 minuten weet je of je besmet bent met het coronavirus.