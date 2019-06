Meer controle en meer veiligheid bij heavy duty lasactiviteiten

Vijfde generatie van het 3M Speedglas Automatische Lasmasker



Met de vijfde generatie van het automatische lasmaker stelt 3M talrijke innovaties voor. Dankzij individueel aanpasbare functies maakt het nieuwe 3M Speedglas Automatische Lasmasker G5-01 heavy duty lasactiviteiten binnen niet alleen veiliger, maar ook efficiënter. Het masker is verkrijgbaar met de lasfiltervariant G5-01VC, die is uitgerust met de gloednieuwe Variable Color Technology voor een eenvoudige kleurwissel tijdens het lassen, alsook met de variant G5-01TW voor puntlassen.



Het 3M Speedglas Automatische Lasmasker G5-01 is speciaal bestemd voor heavy duty lasactiviteiten in bijzonder veeleisende omstandigheden, zoals de productie van grote machines, voertuigen of bouwelementen. Hierbij wordt de werkomgeving gekenmerkt door hitte, straling (uv-/infraroodstraling en zichtbare straling), wegspringende vonken, een beperkt zicht en snel rondvliegende partikels. De beide lasfilteruitvoeringen zijn geschikt voor zelfs de strengste vereisten bij indoorgebruik.



Eerste lasmasker met variabele kleurwissel



De 3M Speedglas Variable Color Technology (VC) is een heuse première. Deze technologie biedt de mogelijkheid om, binnen het donkerniveau, te kiezen tussen een natuurlijke tint, een koude tint of een warme tint. Op deze manier bepaalt u zelf welke kleurschakering het contrasterende zicht op de lasactiviteit biedt ... waardoor de lasnaden en lasbogen beter zichtbaar worden. Bovendien zijn ook de omtreklijnen duidelijker herkenbaar, wat de laskwaliteit ten goede komt. Heel nuttig is de nieuwe lasfilterfunctie van de G5-01VC-versie, en in het bijzonder bij werkzaamheden met verschillende grondstoffen. Met behulp van de lasfilter kunnen de kleuren op de donkerniveaus 8-14 worden ingesteld. Hierbij vormt niveau 14 de tot dusver donkerste kleurschakering van alle 3M Speedglas Automatische Lasmaskers, waardoor het bijzonder geschikt is voor heavy duty lasactiviteiten. Als er niet wordt gelast, geeft de filter met behulp van de Natural Color Technology de kleuren zo natuurlijk mogelijk weer.



Comfortabele uitrusting voor puntlassen



De tweede variant is de G5-01TW (Tack Welding of puntlassen). Dit masker is uitgerust met vier sensoren voor een gemakkelijke herkenning van lichtbogen en biedt tot 13 donkerniveaus. Een handig detail voor puntlassen: in de comfortmodus wordt er, vóór het overschakelen naar het lichtniveau, enkele seconden lang een tussenniveau gebruikt om de ogen van de lasser wat te ontlasten.



Kleuren en contrasten beter zien



Beide automatische lasfilters zijn bovendien standaard uitgerust met de innovatieve 3M Speedglas Natural Color Technology: met deze technologie kan de lasser kleuren en contrasten beter herkennen en meer details zien. Dit bevordert de concentratie en maakt een onmiddellijke controle van het werk mogelijk.



Gezuiverde lucht voor werk in opperste concentratie



Gezuiverde lucht in het lasmasker zorgt te allen tijde voor gezonde arbeidsomstandigheden waarbij lassers zich optimaal kunnen concentreren en beschermt tegen schadelijke bestanddelen uit de omgevingslucht. Hierbij is het mogelijk om het masker naar keuze op een compressor- of persluchtademhalingstoestel aan te sluiten. Nog een verbetering bij de nieuwe generatie is de geoptimaliseerde luchtverdeling en luchtstroomregeling: via regelknoppen, die zelfs met handschoenen uitstekend kunnen worden bediend, kan de gebruiker de snelheid en richting van de luchtstroom aanpassen en zo voor een koelend effect zorgen. Bovendien heeft de lasser de mogelijkheid om de luchtstroom, naar eigen keuze, op het gezicht of op het vizier te richten. Het is zelfs mogelijk om de stroom tegelijkertijd op het gezicht en op het vizier in te stellen.



Duidelijk zicht na de lasactiviteit



Het G5-01 Lasmasker beschikt over een automatische verduisterings- en klapfunctie. Na het beëindigen van de lasactiviteiten biedt deze functie een duidelijk zicht op het werkstuk – heel praktisch bijvoorbeeld bij slijpen, afmeten of soortgelijke activiteiten. Dankzij een op kinhoogte aan te brengen ledlamp (optioneel verkrijgbaar) biedt het masker de mogelijkheid om ook in slecht verlichte omgevingen te werken.



Talrijke accessoires voor individuele aanpassing



Dankzij het nieuwe hoofdbandontwerp is het opzetten van het masker kinderspel. De optionele, extra grote rugvulling zorgt voor extra comfort. Ook de halsbescherming biedt verschillende keuzes: van de standaard halsbescherming tot uitvoeringen in stof of leer. Naast de standaard weefselhoofdbedekking zijn een grote hoofdbedekking, een lederen hoofdbedekking, een stoffen bedekking en een grote fluorescerende gele hoofdbedekking met een naar achter gerichte reflecterende streep verkrijgbaar. Voor een betrouwbare en eenvoudige communicatie zijn beide varianten compatibel met Bluetooth. Smartphones bijvoorbeeld kunnen eenvoudig worden gekoppeld en er kunnen tot tien verschillende opslagmodi worden geprogrammeerd – voor de individuele instellingen van kleurschakeringen, gevoeligheid en vertraging per app.



