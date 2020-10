Koptisch Orthodoxe Bisschop Arseny Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Zijne Excellentie Bisschop Arseny is zaterdag jl. in Amsterdam benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt via live-stream door locoburgemeester Rutger Groot Wassink en overhandigd door Prof. Dr. Jacques van der Vliet, professor emeritus of Ancient Egyptian Religion van de Radboud Universiteit Nijmegen.



Z.E. Bisschop Arseny krijgt de koninklijke onderscheiding voor zijn bijdrage aan de participatie en integratie van het tweeduizend jaar oude Koptische geloof en cultuur in de Nederlandse samenleving. Met zijn verbindende persoonlijkheid is hij al vijfendertig jaar lang een actief pleitbezorger van de belangen van de Koptische gemeenschap, waarbij hij altijd een brug heeft weten te slaan van de Koptische identiteit naar het Nederlands erfgoed van normen en waarden. Koptologie is maatschappelijk relevant, getuige de goede contacten en aanwezigheid bij verschillende academische aangelegenheden.



De levende en bloeiende Koptische kerk heeft onder leiding van Bisschop Arseny continue gewerkt in verschillende facetten van het publieke leven in Nederland. Niet alleen het spirituele niveau, maar ook de intellectuele ontplooiing en welzijn van zijn kerkleden gaat hem aan het hart. Daarbij staat voor hem, bij behoud van de eigen religieuze identiteit, succesvolle integratie in de Nederlandse samenleving voorop.



Na zijn studie geneeskunde in 1975 koos Z.E. Bisschop Arseny voor het monnikschap in het El-Baramous klooster in Wadi Natroun in Egypte, waarna hij tot priester werd gewijd in 1979 en hegoemen in 1981. Wijlen Z.H. Paus Shenouda III koos hem voor het dienen van de Koptische gemeenschap in Nederland. Hij kwam aan in Amsterdam op 30 mei 1985 en heeft sindsdien de Koptische kerk doen groeien tot een open en gastvrije gemeenschap met een duidelijke plaats in het Nederlandse culturele en religieuze landschap.



Achtergrond Koptische kerk

De Koptisch Orthodoxe kerk is een van de oudste kerken ter wereld. De Koptische gemeenschap in Egypte vormt de grootste Christelijke gemeenschap in het Midden-Oosten. De Kopten maken ongeveer tien tot vijftien procent uit van de honderdvier miljoen tellende Egyptische bevolking. In Nederland wonen ruim achtduizend Kopten.