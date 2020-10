De Twentse Zorgcentra kiest Pink Elephant als ICT-partner

De Twentse Zorgcentra heeft Pink Elephant gekozen als ICT-partner. De zorgaanbieder gaat o.a. gebruikmaken van de Pink365 werkplek. Het outsourcingscontract heeft een looptijd van vier jaar, met optie op verlenging.



De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. De zorgverlener heeft meer dan 2500 medewerkers en ongeveer 600 vrijwilligers. “De belangrijkste taak van de IT is dat onze mensen hun werk goed kunnen doen” aldus Bas van de Moosdijk, Manager ICT, Huisvesting, Inkoop en Facilitaire Zaken van De Twentse Zorgcentra. “Wij willen dat ze zo min mogelijk tijd besteden aan administratieve taken, en zoveel mogelijk tijd besteden aan onze cliënten. Pink Elephant begrijpt dit en biedt de oplossingen die hierbij helpen.”



De Pink365 werkplek, gebaseerd op Microsoft producten, Embrace social intranet en Liquit applicatieontsluiting biedt De Twentse Zorgcentra één startplek voor het werk. Via Pink365 kunnen medewerkers van de zorgorganisatie vanaf elk device en op elke locatie applicaties openen, bestanden delen en communiceren met collega’s. Naast de nieuwe webwerkplek levert Pink Elephant device- en netwerk management, IaaS en technisch applicatiebeheer. De zorgverlener uit Twente blijft zelf verantwoordelijk voor de 1e-lijns servicedesk en on-site support.



Inmiddels is de Proof of Concept fase voor de nieuwe werkplek succesvol afgerond. Na zorgvuldige besluitvorming van De Twentse Zorgcentra kan Pink Elephant dus verder gaan met het project voor de gehele organisatie. Naar verwachting zullen de medewerkers van De Twentse Zorgcentra half december gemigreerd zijn naar de nieuwe omgeving.



Rob van Rinsum, Directeur NL van Pink Elephant is erg blij met de komst van De Twentse Zorgcentra. “De afgelopen jaren zijn we sterk gegroeid in de zorgsector. Dit komt mede door onze Pink365 werkplek die perfect aansluit op de uitdagingen in de zorg. De Twentse Zorgcentra is een fantastische toevoeging in het rijtje zorgklanten. De Twentse Zorgcentra doet enorm belangrijk werk voor de samenleving. We zijn er trots op dat we daar als Pink een ondersteunende rol in kunnen hebben.”