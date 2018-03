VeriSM™ Blended Learning ontwikkeld vanuit samenwerking Pink Elephant

IT-dienstverlener Pink Elephant, Van Haren Publishing en online leerplatform A New Spring hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk een Blended Learning oplossing te ontwikkelen op het gebied van VeriSM™. VeriSM™ is een nieuwe benadering van servicemanagement die past bij het snel veranderende digitale tijdperk waar we in leven.



VeriSM™ (Value-Driven, Evolving, Responsive, Integrated Service Management) biedt een richtlijn voor de inrichting van beheerprocessen die rekening houdt met de nieuwe ontwikkelingen. Met VeriSM™ wordt een geïntegreerde aanpak op het gebied van Service Management mogelijk. VeriSM™ richt zich namelijk niet op een enkele afdelingen maar op de gehele organisatie. Met VeriSM™ zijn organisaties in staat snel op hun klanten te reageren en toegevoegde waarde leveren met geïntegreerde servicemanagementtoepassingen.



In de samenwerking wordt gebruikt gemaakt van de expertise van alle partijen. Zo heeft Van Haren Publishing samen met haar auteurs een boek uitgegeven over VeriSM™. Zowel Van Haren Publishing, die sinds enige tijd ook courseware ontwikkeld, en Pink Elephant, al jarenlang marktleider op het gebied van IT Service Management trainingen, maken bij het ontwikkelen van de trainingen gebruik van het SaaS-platform van A New Spring. A New Spring levert een next gen leeroplossing voor opleiders en organisaties, waar leren centraal staat.



Van Haren Publishing zal het e-courseware van VeriSM™ beschikbaar stellen aan ATO’s (Accredited Training Organizations). Pink Elephant biedt de trainingen middels een Blended Learning of volledige Online Learning Journey aan aan eindgebruikers. A New Spring ontwikkelt een Train-de-Trainer waarbij trainers leren hoe ze een Blended training kunnen verzorgen en wat de mogelijkheden zijn van het platform ter ondersteuning van de geboden leeroplossing. “Pink Elephant leidt niet alleen de mensen op in VeriSM, maar zorgt ook voor gedragsverandering van medewerkers en besteedt aandacht aan het teamproces. Dat gaan we doen middels een business simulation game,” aldus Yvette Hillenaar, Business Unit Manager Education bij Pink Elephant.



De Blended en Online Learning Journey is per 3 april 2018 beschikbaar bij Pink Elephant en als e-courseware bij Van Haren Publishing.