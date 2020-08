TVM foundation laat lichten weer branden in Dorpskerk Wijk aan Zee

Een slaak van verwondering ging door de kerk toen voor het eerst alle kaarsenkronen en wandlusters weer branden. Mede dankzij een gift van de TVM foundation is de Dorpskerk van Wijk aan Zee voorzien van geëlektrificeerde verlichting.



Marcel Lindeman, voorzitter en penningmeester van Stichting Vrienden van de Dorpskerk, ontving een cheque van 4000 euro uit handen van Jan Boudesteijn van de TVM foundation. Jaap Rumping van transportbedrijf Rumping uit Beverwijk deed de aanvraag. "We hebben de nieuwe verlichting gebruikt zodra het kon’’, aldus Lindeman. "En de mensen vonden het meteen prachtig. We gaan het ook niet incidenteel gebruiken, maar altijd.’’



Dat de Dorpskerk van Wijk aan Zee de tand des tijds heeft doorstaan, is op zich al een mirakel. Veel kerken in de regio Kennemerland zijn in de loop der tijd verwoest of afgebroken, omdat er in kleine, arme kerkgemeenten eenvoudigweg geen geld was voor onderhoud. Ook nu had de protestantse PKN gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee geen middelen voor het ‘project elektrificatie kronen’.



Door meerdere giften is het nu gelukt om de oude glorie te herstellen in een nieuw jasje; de vier 18-lichts kaarsenkronen uit de achttiende eeuw en de acht wandlusters uit dezelfde periode kunnen weer in gebruik worden genomen door de elektrificatie. Ook de 104 kaarsen konden voorheen worden aangestoken, maar dat was praktisch gezien niet handig. ‘’De kaarsen van nu zijn niet van echt te onderscheiden’’, zag Lindeman, die de verlichting volop wil gaan gebruiken."Voorheen brandden we de kaarsen alleen in de kerstnacht, maar nu doen we ze aan bij elke gebeurtenis."



De Stichting Vrienden van de Dorpskerk zet zich in voor behoud van het gebouw. De PKN gemeente telt nog slechts 40 leden en ziet dat aantal ook nog eens vergrijzen. Tweemaal per maand wordt de kerk nog gebruikt voor een eredienst, maar de toekomst voor kerkelijk gebruik staat op de tocht. De Stichting probeert het Rijksmonument te behouden door een multifunctionelere functie aan het gebouw te geven.



De TVM foundation ondersteunt maatschappelijke initiatieven



De Coöperatie TVM reserveert jaarlijks een deel van haar winst en doneert deze aan de TVM foundation. De stichting ondersteunt maatschappelijke initiatieven. Meer informatie over de initiatieven, de voorwaarden en over hoe u een aanvraag indient, vindt u op www.tvmfoundation.nl.