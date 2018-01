Bazen van Nederland staan hun stoel af aan kinderen

Ruim 200 kinderen nemen op donderdag 25 januari voor één dag de baan over van Nederlandse CEO’s, politici en hoofdredacteuren. Tijdens JINC Baas van Morgen ervaren de basisschool- en vmboleerlingen, die opgroeien in een omgeving met sociaaleconomische achterstand, hoe het is om de leiding te hebben en doen zij een waardevol contact op voor later. Onder meer minister Kajsa Ollongren en directeuren Roger van Boxtel (NS) en Hans de Boer (VNO-NCW) doen mee.

Met Baas van Morgen wil JINC, een non-profitorganisatie die strijdt tegen kansenongelijkheid onder jongeren, de aandacht vestigen op het feit dat een goede start op de arbeidsmarkt niet voor al het talent van morgen vanzelfsprekend is. Want wie geboren is een wijk met veel werkloosheid, heeft in Nederland nu eenmaal minder kans om het ver te schoppen – hoe slim of capabel hij of zij ook is.

Daarom organiseert JINC, naast al haar reguliere projecten, jaarlijks het feestelijke evenement Baas van Morgen. Kinderen kunnen dan niet alleen ervaren hoe het is om aan de top te staan, ze leren ook van binnenuit hoe een bedrijf, gemeente, redactie of culturele instelling in elkaar zit. De ‘grote’ bazen beloven hun jonge collega’s bovendien dat ze later in hun loopbaan nog eens een beroep op hen mogen doen.

Hard werken

Daniël Roos, directeur van JINC, kan niet wachten tot het zover is. ,,Het is zo leuk om te zien hoe kinderen groeien van zo’n dag. Na afloop geloven ze veel meer in zichzelf, in hun mogelijkheden. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de bazen van Nederland laten zien dat ze geven om deze groep kinderen, dat ze willen investeren in ál het talent van morgen.”

Na een dag hard werken verzamelen de ‘jonge en oude bazen’ zich in Amsterdam voor een slotconferentie. Hier delen ze hun ervaringen, geven ze elkaar tips en sluiten ze de dag af met een blik op de toekomst.

Deelnemers

Tot de deelnemers van dit jaar behoren onder meer NN Group, Transavia, Hilton, Rijksmuseum, Artis, ManpowerGroup, Aegon, Algemeen Dagblad, Coca-Cola, BNNVara, De Efteling, Deloitte, TomTom, Etos, gemeente Den Bosch, Vermilion Energy, gemeente Utrecht, ING, Loyens & Loeff, Maasstad Ziekenhuis, Philips, Provincie Noord-Brabant, RET en Tesla.

Aan JINC Baas van Morgen doen kinderen mee uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Kennemerland, Brabant, Leeuwarden en Flevoland.

Over JINC

Ieder kind heeft talent. Ook de meer dan 600.000 Nederlandse kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Daarom strijden we voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Een Nederland waarin ieder kind kansen krijgt.

Om dat te bereiken, helpen we kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 45.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien.

JINC werkt samen met het onderwijs en partners uit het bedrijfsleven. Hun financiële steun en expertise zijn onmisbaar. De partners krijgen er iets waardevols voor terug: de kans om een verschil te maken in het leven van kinderen én de kans om te investeren in hun bedrijf. Ze versterken hun binding met de maatschappij en bieden werknemers een inspirerende ervaring.

Daarom zeggen we graag: iedereen groeit met JINC.



www.jinc.nl/