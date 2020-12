Horeca omarmt nieuwe bezorg-app EET24 vanwege 0 procent commissie



‘Wij willen ook geld verdienen, maar niet over de rug van ondernemers’



ROTTERDAM, 3 December 2020 – De nieuwe Nederlandse app EET24.nl voor het bestellen en bezorgen van maaltijden gaat de concurrentie aan met grote bezorgplatforms als Thuisbezorgd, UberEats en Deliveroo. Door 0 procent commissie te rekenen voor restaurants en 0 euro bezorgkosten voor consumenten, willen de initiatiefnemers een alternatief bieden dat horecaondernemers in coranatijd echt helpt.



Hoewel de app pas over anderhalve week wordt gelanceerd, loopt het nu al storm en hebben zich ruim 2600 restaurants aangemeld. Het aantal aanmeldingen is zo groot dat EET24.nl binnenkort tijdelijk stopt met het aansluiten van restaurants. Volgens de initiatiefnemers is de belangstelling van ondernemers zo groot omdat het platform geen commissie rekent, maar alleen een vast bedrag per maand. Dat verhoogt hun winstmarge met 60 procent.



In de horeca wordt veel geklaagd over de torenhoge commissies die de grote bezorgplatforms rekenen. Die zijn opgelopen tot 13 (zelf bezorgen) of 30 procent (laten bezorgen). Dat gaat ten koste van de marge van horecaondernemers, waardoor ze nauwelijks meer iets verdienen. ,,Dat was voor ons de reden om met EET24.nl te beginnen. Wij willen ook geld verdienen, maar niet over de rug van de horecaondernemer. Dat vinden we niet ethisch”, zegt algemeen directeur Rachid L’Bettioui.



Hij bedacht het concept vorig jaar al, maar pas toen de horeca vanwege de coronapandemie moest sluiten en massaal overstapte op thuisbezorgen en afhalen zag hij de noodzaak er van in. Volgens L’Bettioui is het helemaal niet nodig om de klant bezorgkosten te laten betalen en ook nog eens commissie in rekening te brengen bij restaurants. EET24.nl berekent een vast bedrag van 99 euro per maand, ongeacht het aantal bestellingen. Dat is voor de meeste ondernemers makkelijk terug te verdienen. ,,We onderscheiden ons door geen commissie en geen bezorgkosten te rekenen. Onze slogan is: eten altijd gratis thuisbezorgd”, vertelt hij.



Elke ondernemer met een internetaansluiting kan via de app op elk apparaat bestellingen ontvangen of verwerken. In tegenstelling tot de grote platforms heeft EET24.nl nog geen eigen bezorgers. Misschien in de toekomst. Uit onderzoek blijkt echter dat 70 procent van alle horeca inmiddels eigen bezorgers heeft. Zij krijgen via de app te horen wanneer een maaltijd klaar is en waar ze die moeten bezorgen, inclusief routebeschrijving. Consumenten krijgen via de app updates wanneer hun bestelling onderweg is en wanneer die aankomt.



,,Er zijn wekelijks nog honderdduizenden mensen die rechtstreeks telefonisch bestellen bij de restaurants. Bijvoorbeeld omdat ze geen bezorgkosten willen betalen of de restaurants rechtstreeks willen steunen. Dat is voor ons een grote doelgroep”, aldus L’Bettioui.



Momenteel is het platform bezig alle aangemelde restaurants aan te sluiten door alle menukaarten, foto’s en producten zichtbaar te maken in de app. Die is over anderhalve week te downloaden in de App Store of Google Play.