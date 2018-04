Tel Sell terug op TV na overname

Het bekende thuiswinkelbedrijf Tel Sell is overgenomen door MediaShop. Dit internationale homeshopping bedrijf wil mede dankzij de inlijving van Tel Sell nu ook ons land veroveren. De inmiddels opnieuw gelanceerde TV-reclames op RTL moeten de nieuwe eigenaar hierbij helpen.



Veel interesse voor Hollandse glorie



Het is vandaag exact een jaar geleden dat het Nederlandse bedrijf Tel Sell samen met WebshopOvername.nl op zoek ging naar een nieuwe eigenaar. De grote aandacht die dit bericht genereerde, leverde publiciteit op tot in Oostenrijk, waar de nieuwe eigenaar Mediashop al snel de voordelen van een overname zag.



Volop productinnovaties



Tel Sell focust zich al jaren volledig op het online shopping kanaal, maar MediaShop wil het bedrijf juist weer via televisie vol in de schijnwerpers zetten. Algemeen directeur Philipp Nachbaur kocht na de overname dan ook vrijwel direct zendtijd in bij RTL en bracht hiermee Tel Sell na vier jaar terug op de buis. Onder de nieuwe naam “Tel Sell – part of MediaShop” belooft hij het Nederlandse publiek een scala aan nieuwe en opwindende productinnovaties, die deels ook door Mediashop zelf worden ontwikkeld.



West-Europa veroveren via Nederland



De ambities van MediaShop, dat hoofdkantoren heeft in Oostenrijk en Duitsland, reiken verder dan het veroveren van de harten van het Nederlandse publiek. "Het is ons doel om de Nederlandse markt te ontwikkelen tot een succesvolle pijler binnen het MediaShop-landschap", zegt Philipp, die ook wil uitbreiden naar andere West-Europese landen.



Over MediaShop



Het in 1993 opgerichte Tel Sell is in Nederland dé pionier op het gebied van homeshopping. In Oostenrijk en Duitsland is dit MediaShop, dat sinds 1999 actief is. Hoewel het bedrijf haar producten inmiddels verkoopt in meer dan veertig landen ziet het nog voldoende uitbreidingsmogelijkheden. De overname van Tel Sell sluit goed aan bij de ambitie om het marktaandeel in West-Europa verder uit te bouwen.



Over WebshopOvername.nl



WebshopOvername.nl is het Nederlandse overnameplatform dat bemiddelt tussen de aan- en verkoop van e-commerceondernemingen.