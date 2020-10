Last mile startups Bringly en Packaly starten landelijk bezorgcollectief voor retailers

Packaly en Bringly, twee startups uit Amsterdam en Utrecht gericht op de last-mile bezorgindustrie starten samen het duurzame bezorgcollectief #UnlockRetail. De partnership helpt retailers klein en groot in tijden van COVID-19 om hun lokale klanten toch te kunnen bereiken.



Met het bezorgcollectief willen de startups lokale klanten bereiken. In tijden van de coronacrisis zijn fysieke retailers op zoek naar manieren om klanten online te bereiken. “Het collectief is bedoeld om deze retailers te ondersteunen met hun online zichtbaarheid. Verder is het dankzij deze samenwerking nu mogelijk om producten lokaal en duurzaam te bezorgen in 32 steden in Nederland. Dit is de tijd om samen te werken én de Nederlandse detailhandel te steunen”, aldus Rajiv Laigsingh van Bringly.



“Tijdens de eerste lockdown hebben we beide een piek gezien in het aantal bezorgingen en de vraag naar duurzame én snelle verzendopties. Door een nauwe samenwerking met verschillende klanten zagen we veel kansen om niet alleen klanten in Amsterdam en omstreken te helpen maar een collectief voor heel Nederland op te zetten. Met het bereik van beide netwerken kunnen we een sterke verzendpropositie ontwikkelen voor kleine maar ook grote retailers”, aldus Axel Dekker van Packaly.



Beide bedrijven ontwikkelen momenteel diverse oplossingen om pakketten dezelfde dag nog bij klanten te krijgen. In de afgelopen maanden verzonden de startups veel pakketten dezelfde dag nog naar klanten zonder daarvoor hun huis te moeten verlaten. Retailers en partners kunnen zich aansluiten bij het collectief via https://unlockretail.nl.