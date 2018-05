Stoomcursus EU: "Wat is Brussel?", "Wie regeert straks Europa?"

De NVJ Academy, het Europees Parlement en de Europese Commissie organiseren op 6 juni a.s. in Amsterdam de training "Wat is Brussel?" met als aandachtspunt de verkiezingen voor het Europees Parlement waarvoor de kiezer in 2019 naar de stembus gaat. Wie worden de smaakmakers voor die verkiezingen, hoe werkt de machtswissel in Brussel en wat is relevant voor Nederland?



In deze training word je goed geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rondom de verkiezingen, de banden tussen Nederland en de EU en je krijgt feitelijke informatie: wat zijn de bevoegdheden van de Europese instellingen en hoe vind je in Brussel je weg in de Europese politieke arena, online en offline?



Programma



-Prof. Dr. Anna van der Vleuten hoogleraar Contesting Europeanization aan de Radboud Universiteit Nijmegen zet het kader uiteen. Wat is Brussel? Wie regeert en hoe zit Nederland in de Europese Unie?



-Ingelise de Boer (persattaché EP) vertelt wat de verkiezingen betekenen, wat de volgende stappen zijn en wat de gevolgen zijn voor de politieke verhoudingen in én tussen de lidstaten. Daarnaast zal zij een overzicht geven van de actuele issues die in het parlement spelen.



-Elisabeth Lannoo (persvoorlichter Vertegenwoordiging van de EC in Nederland) gaat namens de Europese Commissie in op de prioriteiten van de Europese Commissie, het budget voor de EU na 2020 en de verhoudingen met de andere Europese instellingen en zij zal uitleggen wat de verkiezingen voor de Europese Commissie betekenen.



-Simon Trommel (bestuurslid sectie Internet NVJ) leidt in met de verschillen tussen de journalistieke wetmatigheden en de Europese realiteit.