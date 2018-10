YoungCapital en TinQwise lanceren gepersonaliseerde onboarding

Snel on board met virtuele collega Job



Hoofddorp, 16 oktober 2018 - Vanaf 15 oktober worden nieuwe uitzendkrachten van recruitmentspecialist YoungCapital ingewerkt met een mobile onboarding programma, genaamd Job. Het gepersonaliseerde onboarding-traject is in samenwerking met digital learning bureau TinQwise speciaal ontwikkeld voor de candidate journey van de uitzendkrachten. Voor de interne medewerkers van YoungCapital is er een eigen tool. Deze is al sinds 1 oktober live.



Elke maand gaan er zo’n 5.000 nieuwe uitzendkrachten voor YoungCapital aan de slag, daarnaast starten er bij YoungCapital zelf ook 50 nieuwe collega’s per maand. “Dit vereist een soepel onboarding-traject dat afgestemd is op beide journeys”, zegt Thijs van Wersch, trainer en coach bij YoungCapital. “Alleen klassikaal trainen past niet meer bij ons, daarom zetten we nu in op een blended learning-strategie: een combinatie van online leren en klassikaal trainen.” Joost Uitdewilligen, creatief directeur van TinQwise, weet wel hoe hij de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt snel ‘on board’ kan krijgen. “Bij het ontwerpen van onze leeroplossingen beginnen wij altijd bij de groep. Wat motiveert hen en hoe leren ze? Bij YoungCapital werken digital natives, ambitieuze mensen die alles digitaal doen en houden van kort en bondig communiceren. Zo bedachten we de virtuele collega Job.”



Meet Job



Al vóór je eerste werkdag kom je in contact met Job via je telefoon. Job feliciteert je met je nieuwe baan, stelt via chat vragen waar je op kunt antwoorden en deelt video’s met informatie over allerlei praktische zaken. Job stuurt je ook zogeheten ‘quick bites’: korte stukjes informatie per thema. Die kun je meteen doornemen, of je zet ze op je ‘to-dolijst’ om later door te nemen.



Joost: “De kracht van Job zit ‘m in de beleving. Job is alsof je chat met een collega of recruiter. Waar andere onboarding programma’s grotere stukken informatie pushen, heb je met Job juist een aantal gesprekken om je te onboarden: short & snappy. Job is altijd bereikbaar, hij zit in je broekzak en jij bepaalt wanneer je leert. De dialoog in combinatie met onze sociale technologie zorgt ervoor dat je wordt meegezogen in het gesprek.”



De juiste informatie op het juiste moment



Ineke Kooistra, CEO van YoungCapital: “De livegang van ons onboarding programma voor kandidaten is een mijlpaal binnen onze organisatie. Veel van onze jonge kandidaten betreden voor het eerst de arbeidsmarkt. Er komt dan zoveel op je af. Het is daarom van belang ze zich meteen op hun gemak te laten voelen en op het juiste moment van de juiste informatie te voorzien. Met Job maken we dit hele proces een stuk overzichtelijker en hopelijk ook leuker! Daarnaast maakt Job het werk van onze recruiters makkelijker, zo blijft er meer tijd over voor persoonlijk contact.”



Over YoungCapital



YoungCapital gelooft in de kracht van jonge mensen. Als digital natives jagen ze vernieuwing aan bij organisaties. De recruitmentspecialist ziet jongeren als het groeikapitaal dat elk bedrijf nodig heeft. YoungCapital doet er alles aan om het beste naar boven te brengen bij jongeren én bij bedrijven. Zodat ze elkaar blijven stimuleren tot groei. In 2017 behaalde YoungCapital een recordomzet van 325 miljoen euro.



Over TinQwise



Iedereen heeft het in zich om te groeien. Wij dagen mensen uit door altijd de grenzen op te zoeken van didactiek, technologie en creatie. Wij maken vernieuwende leeroplossingen waarmee we het beste uit de groep halen. Wij zijn TinQwise. We reinvent learning.



Meer informatie over het onboarding programma vind je op: https://tinqwise.nl/wat-we-voor-je-doen/cases/onli...



En luister de podcast met Thijs van Wersch, YoungCapital, en Herbert Beernink, TinQwise: https://anchor.fm/tinqwise