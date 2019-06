Voetbad en ijs voor ouderen 

Ook vandaag wordt het tropisch warm! In het oosten van het land stijgt het kwik zelfs tot 36 graden. Tijd voor verkoeling, vindt Stichting Gouden Dagen. De stichting zet zich in voor het welzijn van ouderen en deelt om die reden ijsjes en koude voetbadjes uit aan bewoners van Zuylenstede, een woonzorgcentrum van Vecht & IJssel.



,,Omdat het echt heel warm wordt, willen we verkoeling en verfrissende afleiding bieden. Wat is er prettiger dan met de blote voeten in een bad met koel water terwijl je geniet van een heerlijk, koud ijsje”, stelt directeur Jan Romme van Gouden Dagen. Ook Vecht & IJssel houdt rekening met het hitteplan zoals geadviseerd door het RIVM. ,,Met de hitte luidt het advies echter ook vaak: binnen blijven. Daarom lijkt het samen genieten van ijsjes ons een welkome eb gezellige afwisseling”, besluit Romme.