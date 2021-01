'Europese samenwerking broodnodig voor reisbranche'

Dit is een expertquote van Judith Eyck van Zoover, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: EU-leiders bespreken verbod op niet-noodzakelijke reizen | ANP



Naast een Europees verbod op niet-noodzakelijke reizen, zie ik een samenwerking van EU-landen op het gebied van reisadviezen ook als een eerste stap naar een zomer met eenduidige Europese reisadviezen en voorwaarden. Ik hoop dan ook dat deze samenwerking na de periode van het verbod voortgezet wordt. Dat scheelt een hoop onduidelijkheid voor reizigers en de toerismebranche.



Judith Eyck is CEO van Zoover.