Toyota start wereldwijde campagne met Ireen Wüst

Ireen Wüst en Chris Vos trappen samen de “Start Your Impossible” campagne af met twee adembenemende korte films over hun weg naar de top.



Raamsdonksveer, 30 Januari 2018 - Toyota lanceert de wereldwijde campagne “Start Your Impossible” in Nederland met Olympisch kampioen schaatsen Ireen Wüst en Paralympisch snowboarder Chris Vos. Zij laten zien dat niets onmogelijk is.



Toyota is het eerste automerk dat wereldwijd de Olympische- en Paralympische Spelen sponsort. Voor Toyota gaat mobiliteit veel verder dan de continue verbetering van auto’s. Het sponsorschap komt voort uit de diepe overtuiging dat alle mensen zich vrij moeten kunnen bewegen, omdat iedereen dan het beste uit zichzelf kan halen.



Vanuit die visie hebben zij samen met Ireen en Chris, twee korte films geproduceerd met 1 boodschap: Geef nooit op, Start Your Impossible. De emotionele portretten tonen een weerspiegeling van de gedeelde, onbegrensde toewijding om continu te verbeteren, die velen zal inspireren.



Het onmogelijke mogelijk maken



Als succesvolste Nederlandse olympiër wil Ireen Wüst dit jaar het onmogelijke mogelijk maken. Zij gaat tijdens de Olympische Spelen (9-25 februari 2018,



PyeongChang, Zuid-Korea) de strijd aan om voor de vierde keer op rij thuis te komen met goud.



De beste blijven



Ireen Wüst : “Als klein meisje droomde ik ervan een keer olympisch kampioen te worden. Ik denk niet in beperkingen, maar in dromen. Niets is onmogelijk. Ik wil niet alleen de beste zijn, maar ook blijven. Daar doe en laat ik alles voor. Ik heb nu nog één droom en dat is voor de vierde keer op rij met een olympische gouden medaille thuiskomen. Ik geloof dat als je ergens vol voor gaat, er veel meer mogelijk is dan je denkt.”



Iedereen moet zich kunnen voortbewegen



Het verhaal van de 19-jarige Chris Vos is eveneens indrukwekkend. Als vijfjarig jongetje raakte, door een ongeval, zijn rechterbeen van heup tot tenen verlamd. Met ongekend doorzettingsvermogen en wilskracht wist hij menigeen versteld doen staan door paralympisch snowboarder te worden, terwijl velen dachten dat hij nooit meer zou kunnen lopen. Zijn drive om het onmogelijke mogelijk te maken sluit naadloos aan bij Toyota’s overtuiging dat iedereen, zonder daarin op enige wijze onderscheid te maken, zich moet kunnen voortbewegen.



Door blijven gaan



“Het eerste wat de artsen zeiden tegen mijn ouders was: dit is de laatste keer dat jullie je kind zullen zien, dus neem maar afscheid van hem. In het ziekenhuis zeiden ze dat ik nooit meer zou kunnen lopen, laat staan sporten. Met snowboarden had ik echt het gevoel dat ik ervoor kon gaan. Als je valt: opstaan, hoofd omhoog en door blijven gaan. Mijn doel is het beste uit mezelf te halen tijdens de komende Paralympisch Winterpelen en laten zien dat niets onmogelijk is”, aldus Chris.



