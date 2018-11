Black Friday 2018: Verwachtingen en koopintenties consumenten

Deze week barst het jaarlijkse, wereldwijd groeiende, shopping evenement Black Friday 2018 weer los. De kans voor retailers om hun omzet te verdriedubbelen. Maar weet jij wat consumenten verwachten, waarin ze geïnteresseerd zijn en wat ze van plan zijn te kopen tijdens Black Friday 2018? OrangeBuddies Media heeft onderzoek gedaan naar Black Friday en geeft inzicht in de verwachtingen en koopintenties van de ruim 26.000 consumenten die wereldwijd hebben deelgenomen.



Bekendheid Black Friday wereldwijd

Binnen de cashback communities van OrangeBuddies Media, ‘s werelds grootste aanbieder van cashback & shopping platformen waaronder ShopBuddies, is een duidelijk toename te zien in de populariteit van Black Friday. Waar in Amerika en UK reeds een bekendheid van (nagenoeg) 100% is, volgen ook Scandinavië, Italië, Spanje en Frankrijk met rasse schreden. Het merendeel van de consumenten in deze landen weet van het bestaan van Black Friday en wanneer het evenement plaatsvindt. Het minst bekend blijkt het vooralsnog in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.



De gemiddelde leeftijd van consumenten die bekend zijn met Black Friday ligt wereldwijd tussen de 35 en 65 jaar. Met uitschieters naar boven in de Scandinavische landen.



Twijfel bestaat er in sommige landen nog wel over de exacte maand waarin Black Friday plaatsvindt. Ondanks dat respondenten aangeven bekend te zijn met Black Friday, wordt naast November ook de maand Oktober genoemd.



Populairste producten voor Black Friday aankopen

Uit het onderzoek blijkt dat consumenten, die eerder tijdens Black Friday aankopen hebben gedaan, dit in 2018 weer verwachten te gaan doen. Zo’n driekwart van de mensen wereldwijd geeft ook aan te wachten met bepaalde aankopen tot Black Friday. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de hoge kortingen en scherpe prijzen die ze verwachten tijdens het event. Vooral vrouwen geven aan te wachten met kopen.



De populairste productcategorieën als het gaat om aankopen tijdens Black Friday zijn wereldwijd kleding & accessoires en elektronica. De derde plek verschilt per land. Opvallend is ook dat bepaalde productcategorieën, zoals meubels en vakanties, nauwelijks worden genoemd. Een kans voor retailers om hierop in te spelen en als een van de weinigen in hun branch met scherpe aanbiedingen en de juiste promotie een extra boost te geven aan hun omzet.



Hoe winkelen we en wat geven we uit?

Winkelen doen we tijdens Black Friday bij voorkeur online en bij meerdere winkels. Bijna alle respondenten (90 tot 100% in elk land) gaan prijzen van producten vergelijken voor ze overgaan tot aankoop. Het merendeel verwacht meer dan 51% korting te krijgen op hun aankopen. Dit is erg hoog, maar past bij het ‘extreme karakter’ van Black Friday.



Op de vraag wat we uitgeven, komen de meeste landen rond dezelfde prijsrange uit. Als we de aangegeven 51 tot 150 euro per respondent combineren met de relatief hoge aankoopintentie zijn de verwachtingen voor Black Friday dit jaar hooggespannen.



Black Friday & Cashback

Het onderzoek geeft ook inzicht in de mate waarin cashback een rol speelt tijdens Black Friday. De respondenten gaan bewust met hun geld om, dat blijkt onder andere uit het feit dat ze hun aankopen van plan zijn te doen via een cashback website. Ook geven ze aan dat de hoogte van de cashback, die ze zullen ontvangen, mede bepalend is voor de keuze van een webwinkel.



Waar Black Friday van oorsprong bekend stond als de start van aankopen voor het kerstseizoen, worden nu wereldwijd ook andere aankopen tijdens deze dagen gedaan. Gemiddeld gaat echter nog steeds 40 tot 55% van de consumenten op jacht voor kerstcadeaus.



Meer weten?

Ben je benieuwd naar de complete resultaten van het onderzoek? Wil je inzicht in alle statistieken en de verschillen per land en geslacht? Neem contact op met OrangeBuddies Media (+31 341 72 11 07 of kijk op orangebuddies.com/contact) en ontvang het volledige onderzoeksrapport, waarmee jij je voordeel kunt doen tijdens Black Friday 2018.



OrangeBuddies Media is een internationaal mediabedrijf, gespecialiseerd in de ontwikkeling en het onderhoud van cashback concepten voor diverse doelgroepen. Met 100 cashback websites in diverse landen wereldwijd, ruim 8 miljoen actieve leden en meer dan 30.000 aangesloten webshops. Naast eigen cashback concepten, zoals ShopBuddies.nl, ontwikkelt OrangeBuddies Media ook cashback & shopping concepten in samenwerking met externe bedrijven. Meer informatie: www.orangebuddies.com