Exclusief platform voor culturele instellingen die willen crowdfunden

Culturele instellingen die projecten met een bedrag van 20.000 euro of meer willen crowdfunden kunnen vanaf nu gebruik maken van het nieuwe adviestraject Creative Funding (www.creativefunding.nl). Met actieve begeleiding van voordekunst tijdens de campagne en de platformtechniek van Kentaa worden instellingen ondersteund om projecten naar een succesvol einde te brengen. Er is een open call geopend waar culturele instellingen zich aan kunnen melden voor het Creative Funding adviestraject.



Crowdfunding blijkt ook in de culturele sector een interessante methode om zowel geld als publiek aan je te binden. Sinds de oprichting in 2010 is er op het crowdfundingplatform voordekunst inmiddels meer dan 25 miljoen opgehaald voor creatieve projecten in Nederland. Dit zijn veelal individuele makers. Maar ook voor culturele instellingen biedt crowdfunding mogelijkheden. Vaak ontbreekt het aan tijd, kennis of capaciteit om een succesvolle crowdfundingcampagne te voeren. Daarom is Creative Funding opgericht: een platform met intensieve begeleiding van crowdfundingexperts van voordekunst, in combinatie met de platformtechniek van Kentaa.



‘’We zien dat crowdfunding nog steeds vrij incidenteel wordt ingezet. In het traject Creative Funding combineren we de infrastructuur van Kentaa en de kennis van voordekunst en zetten we in op het duurzaam betrekken van donateurs en fans.’’ aldus de directeur van voordekunst, Roy Cremers. De experts van voordekunst verzorgen de persoonlijke begeleiding van de Creative Funding diensten, voor, tijdens en ook na de campagne met het relatiebeheer- en behoud van donateurs. Kentaa biedt de technische oplossing zodat instellingen campagnepagina's in hun eigen huisstijl kunnen opzetten.



‘’Wij zijn onder de indruk van hoe voordekunst de sector helpt met innovatie op het gebied van fondsenwerving. Ik kijk er naar uit om als Kentaa samen met hen een volgende stap daarin te gaan zetten en in Creative Funding de krachten te bundelen!” aldus Marc Schoutens, managing director van Kentaa.



Open call geopend voor instellingen



Culturele en creatieve instellingen kunnen hun project indienen op het Creative Funding platform via een open call. In het eerste half jaar van 2020 zijn er vijf trajectplaatsen beschikbaar. Meer informatie over de open call kun je vinden op www.creativefunding.nl.