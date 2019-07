Philips, Vesalius Biocapital, Health Innovations finance DEARhealth

Philips, Vesalius Biocapital, Health Innovations financieren DEARhealth, AI-health tech startup



AMSTERDAM 18 JULI 2019 – DEARhealth, een health tech spin-out van de Universiteit van Californië, Los Angeles (UCLA), kondigde vandaag een eerste overeenkomst aan in een serie A-financieringsronde met Philips Health Technology Ventures, Vesalius Biocapital III en Health Innovations. DEARhealth ontwikkelt door kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) gestuurde zorgpaden voor chronische zorg. Met de investering van €6,0 ($6,8) miljoen gaat DEARhealth zijn gezondheidstechnologie in meer ziekenhuizen testen, met aantoonbare verbetering van waardegedreven zorg als doel. DEARhealth breidt de activiteiten ook uit naar Europa en vestigt het Europese hoofdkantoor in Amsterdam.



De Nederlandse prof. dr. Daniel Hommes, internist en gastro-enteroloog gespecialiseerd in inflammatoire darmziekten, zette DEARhealth in 2012 op als onderzoeksproject toen hij werkte aan de Universiteit van Californië, Los Angeles (UCLA). Het doel was om te testen of data-gedreven zorgplanning voor mensen met chronische ziekten zou kunnen zorgen voor betere gezondheidsresultaten, betere patiëntervaringen en lagere kosten – het viervoudige doel dat de gezondheidszorg zich internationaal heeft gesteld (‘Quadruple Aim’).



Hommes, nu Chief Executive Officer van DEARhealth: “In de eerste prototypen voor inflammatoire darmziekten hebben we aangetoond dat de frequentie van terugval en de bezoeken aan de afdeling spoedeisende hulp en de ziekenhuisopnamen aanzienlijk waren afgenomen. Dit had ook een enorme impact op de verwachte kosten.”



De aanpak van DEARhealth ( https://dearhealth.com/ ) is sindsdien uitgebreid naar pijnbehandeling en chronische aandoeningen zoals leverziekten, eierstokkanker, chronische nierziekten, en lage rugpijn, en er staan er nog veel meer op het programma. Het biofarmaceutische bedrijf UCB en DEARhealth hebben onlangs een samenwerking aangekondigd ( https://www.ucb-usa.com/stories-media/Newsroom ) om de chronische zorg voor mensen met epilepsie te verbeteren.



Chronische patiënten komen vaak bij de huisarts en in het ziekenhuis, voor controles en onderzoek. Het DEARhealth-platform maakt voor hen een zorgplan op maat, nauwkeurig afgestemd op de situatie van de patiënt. Aan de hand van het zorgplan kunnen huisarts, specialisten, verpleging en andere betrokkenen gezamenlijk de beste zorg bieden.



DEARhealth combineert kennis van artsen, specialisten en verpleging, medische data en patiëntgegevens. Daarmee voorspelt het DEARhealth-platform telkens het beste zorgplan, met de laagste risico's. Met die voorspelling kan de arts het zorgplan gemakkelijk bijsturen, bijvoorbeeld wanneer de patiënt zich minder goed voelt of bij een onverwachte uitslag. Zo kunnen we risico's zien aankomen en die vermijden.



Strategische investering om validatie uit te breiden

Het huidige doel van DEARhealth is om de succesvolle aan UCLA ontwikkelde aanpak en het platform te valideren met andere zorgverleners in de VS en Europa. In 2019 zal DEARhealth worden ingezet in zeven Europese ziekenhuizen – waaronder vier ziekenhuizen in Nederland – en verder samenwerken met ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven in de VS.



De serie A-investering maakt validatie van het platform mogelijk in meerdere zorginstellingen en voor verschillende chronische aandoeningen. Hommes: “Het is geweldig om samen te werken met Philips, Vesalius Biocapital III en Health Innovations in een tijd waarin de zorg zo snel evolueert. DEARhealth werkt samen met bedrijven zoals Philips om ziektespecifieke kennis en expertise te delen, om zo de grootst mogelijke waarde te bieden voor patiënten en zorgverleners.”



Rich Wilmot, hoofd van Philips Health Technology Ventures ( https://www.ventures.philips.com/ ): “Wij beschouwen DEARhealth als een ideale match binnen onze strategie. We streven ernaar om samen te werken met en te investeren in veelbelovende gezondheidsbedrijven die complementair zijn aan de strategische initiatieven van Philips. DEARhealth’s sterke potentieel om te zorgen voor betere resultaten en betere ervaringen voor patiënten in de chronische zorg, sluit perfect aan. We verheugen ons erop om samen met DEARhealth te werken aan de transformatie van de zorgverlening en het bedrijf te helpen zijn volledige potentieel te bereiken.”



Philips Health Technology Ventures investeert in toekomstige partners om de digitale transformatie van Philips te stimuleren en gezamenlijk de Quadruple Aim in de gezondheidszorg te bereiken.



Marc Lohrmann, Managing Partner van Vesalius Biocapital III ( https://www.vesaliusbiocapital-3.com/ ) legt uit: “Met deze investering ondersteunen we het team van DEARhealth om de validatie van de revolutionaire door Artificial Intelligence (AI) gestuurde zorgpaden te versnellen, de kostenverlaging te laten zien, de administratieve belasting van de medische professionals te verminderen en de resultaten voor patiënten te verbeteren.”



Dick Sietses, Partner van Health Innovations ( https://www.healthinnovations.nl/ ), vult aan: “DEARhealth past duidelijk in onze strategie om waardegedreven gezondheidszorg te introduceren op een manier die past bij het gezondheidszorgsysteem en die professionals in de zorg helpt, terwijl het concept eenvoudig te gebruiken is en de zorg tegelijkertijd beter en betaalbaarder maakt.”



Lara Koole (Philips), Marc Lohrmann (Vesalius Biocapital III) en Dick Sietses (Health Innovations) treden toe tot de raad van bestuur van DEARhealth.



Patiëntgerichte, AI-gestuurde zorgpaden voor chronische zorg

DEARhealth biedt patiëntgerichte, data- en AI-gestuurde zorgpaden en orkestreert het werk van alle betrokkenen in de zorg. Met een bewezen aanpak en het DEARhealth-platform maken artsen modellen voor zorgpaden, voor hun ziekenhuis en regio. Elk model bundelt de ervaring van medisch specialisten en verpleegkundigen, holistische patiëntgegevens, medische kennis, kostenbeheersing en resultaatmetingen.



Op basis van het model optimaliseert de software de dagelijkse zorgverlening door voortdurend aanbevelingen te presenteren die zijn afgeleid van geavanceerde expertsystemen en deep learning. Zorgverleners kunnen die aanbevelingen accepteren of afwijzen, zodat de keuzes van zorgverleners na verloop van tijd, door machine learning, optimaal worden afgestemd op Quadruple Aim-uitkomsten.



Zowel de resultaten die de patiënt rapporteert als gegevens uit medische apparatuur helpen de kennis te vergroten. Via mobiele apps worden patiënten gestimuleerd om actief deel te nemen aan hun zorgtraject en de ondersteunende modules voor therapietrouw, mentale ondersteuning, voedingsondersteuning, wellness en onderwijs.



Hommes: “Ziekenhuizen worden softwaregedreven organisaties. DEAR is klaar om die transitie te ondersteunen voor chronische zorg”.



Het DEARhealth-platform integreert intelligente zorgpaden naadloos met bestaande elektronische medische dossiers (EMD). Zorgverleners worden betrokken via een applicatielaag bovenop het EMD, waarin ze worden uitgenodigd om de zorg voor hun patiënten te plannen en taken efficiënt te verdelen tussen specialist, huisarts, zorgcoördinator of case-manager.



Transformeer chronische zorg

DEARhealth wil de resultaten voor en ervaringen van patiënten in chronische zorg verbeteren en tegelijkertijd kosten verlagen. Aria Zand, Medical Doctor en Chief Product Officer bij DEARhealth: “Onze gezondheidstools zijn gericht op waarde voor de patiënt en ontwikkeld door artsen met tientallen jaren ervaring. Hiermee willen we complexe gezondheidszorgsystemen aantoonbaar verbeteren. Decennia van digitalisering van patiëntendossiers en procesautomatisering hebben slechts marginale verbeteringen opgeleverd in resultaten en patiëntervaring, met nog steeds duizelingwekkend hoge kosten. Dat willen wij veranderen.”





Over DEARhealth

DEARhealth transformeert chronische zorg met een viervoudig doel: verbeteren van de patiëntervaring, meetbare gezondheidsresultaten, groter welzijn voor zorgverleners en kostenbeheersing. DEARhealth biedt een platform en werkwijze voor patiëntgerichte, door Artificial Intelligence (AI) gestuurde zorgpaden voor chronische zorg.



DEARhealth is een spin-out van de Universiteit van Californië, Los Angeles, en heeft hoofdkantoren in Los Angeles en Amsterdam. Meer informatie is te vinden op https://dearhealth.com/



Over Vesalius Biocapital III

Vesalius Biocapital III biedt venture capital aan life science bedrijven, net zoals de eerdere fondsen Vesalius Biocapital I en Vesalius Biocapital II, die life science bedrijven hebben ondersteund sinds 2007. Samen hebben Vesalius Biocapital I en II meer dan 150 miljoen euro opgehaald en bijgedragen aan de ontwikkeling van meer dan 20 bedrijven.



De beleggingsportefeuille is goed gebalanceerd tussen geneesmiddelenontwikkeling, medische hulpmiddelen en diagnostiek en investeringen in digital health. Vesalius Biocapital III verschaft kapitaal aan door de wetenschap gesteunde innovatie en ambitieuze ondernemers, met een sterke focus op een exit binnen vijf jaar.



Het gespecialiseerde team bestaat uit doorgewinterde life science-professionals met ervaring in de gezondheidszorg, corporate finance en strategieconsultancy en ondersteunt bedrijven in hun groeicyclus. Het team is gevestigd in Europa en onderzoekt investeringsmogelijkheden voor het portfolio.



Vesalius Biocapital III werd gelanceerd in april 2017 en kondigde in juni 2019 een finale fondsgrootte aan van 120 miljoen euro. Het fonds richt zich op Europese late‑stage life sciences bedrijven in geneesmiddelenontwikkeling, medtech, diagnostiek en digital health. Meer informatie is te vinden op: https://www.vesaliusbiocapital-3.com/index.php



Over Health Innovations

Health Innovations investeert in jonge bedrijven die de zorg beter en betaalbaarder maken en richt zich op innovatieve zorgconcepten, eHealth, medische technologie, Digital Health en Health Services. Health Innovations investeert in de seed- en groeifase en is gevestigd in Utrecht. Tot de investeerders in de venture capital fondsen van Health Innovations behoren KPN Ventures, Menzis, Monuta, OostNL, ABN AMRO, Achmea, VGZ, Mediq en de Nederlandse ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken. Meer informatie is te vinden op: https://www.healthinnovations.nl/