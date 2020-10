'Fraude incidenten in de vastgoedsector groeit gestaag'

Dit is een expertquote van Jethro Vrouwenfelder van Institute For Financial Crime (IFFC), in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Opnieuw celstraf voor oud-topman Eurocommerce | ANP



Het rijtje met incidenten vanuit de vastgoedsector blijft gestaag groeien. En het aantal veroordelingen ook. IJkpunt is de zogenoemde Klimop-zaak. Terugkerend thema bij de verschillende rechtszaken is telkens dat de veroordeelden met regelmaat stellen dat "de buitenwereld" hun eigen wereld niet kent en dat "de buitenwereld" geen verstand van zaken heeft.



Vastgoedman Jan-Dirk Paarlberg deelde de rechter tijdens zijn rechtszaak over omkoping mee: "u begrijpt mijn wereld niet".



Tijdens zijn rechtszaak in het kader van de Klimop-zaak ("de Vastgoedfraude") corrigeerde Jan van Vlijmen justitie door te stellen dat geen sprake was van 'overwinst', maar dat hij gewoon tot doel had om zoveel mogelijk winst te maken. Een nuanceverschil. Omkoping was in de 20 jaar voorafgaand aan de "vastgoedfraude" doodgewoon. De sector hanteerde daar zelf de term "bloemetjesgeld" voor.



En nu is er in de rechtszaak rondom het faillissement, aldus het OM, sprake van vervalste (huur)overeenkomsten en gespreksverslagen. De voorbeelden van misstanden en de wijze waarop partijen zich daarin opstellen vanuit een soort "eigen wereld" die niet begrepen wordt, doen afbreuk aan alle partijen die met open vizier en integer handelen. Daarvan zijn ook veel voorbeelden. Maar dat de gestage groei van het aantal incidenten niet zal stoppen is vrees ik ook aan de orde.



Jethro Vrouwenfelder is specialist in fraudeonderzoek bij Deloitte Forensic & Dispute Services en bestuurslid bij IFFC (Institute For Financial Crime).