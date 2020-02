NMM opent tentoonstelling vanuit Canadees en Duits perspectief

In het kader van ’75 jaar Bevrijding’ opent op 13 februari 2020 in het Nationaal Militair Museum (NMM) de tentoonstelling ‘Hij of ik. Een Canadees en een Duitser’. In de tentoonstelling staan twee persoonlijke, waargebeurde verhalen centraal, van zowel een Canadese als een Duitse soldaat; de werkelijkheid door de ogen van twee echte militairen. ‘Hij of ik’ is de grootste productie van het NMM tot nu toe en is te zien tot en met 26 september 2021.



‘Hij of ik. Een Canadees en een Duitser’



Voor de bevrijding van Nederland is een bittere strijd gevoerd. De tentoonstelling ‘Hij of ik’ toont die strijd: vanuit geallieerd én Duits perspectief; door de ogen van twee echte militairen. De Franstalige Canadees Léo Major (1921-2008) uit Québec meldt zich in 1940 vrijwillig bij het Canadese leger. We volgen hem in zijn opmars vanaf Juno Beach, langs belangrijke slagen, naar plekken waar hij ernstig gewond raakte, zijn beste vriend verloor en moedig in zijn eentje Zwolle binnenviel.



Ook volgen we Hans Kürten (1925-2019) uit Hitdorf bij Leverkusen, die opgroeit in een land onder Hitler. In 1943 moet hij in dienst, in oktober 1944 raakt hij betrokken bij gevechten rondom Arnhem. Net als Léo verliest Hans zijn beste vriend en raakt meerdere malen zwaargewond.



Hoewel het Derde Rijk al op zijn laatste benen liep, waren de gevechten in Nederland nog steeds grimmig. Er sneuvelden 13.000 geallieerde militairen, onder wie ruim 4.000 Canadezen. De vijand beschikte in de laatste maanden nog over een aanzienlijk, vaak technisch superieur wapenarsenaal. Ondanks de taaie Duitse tegenstand slaagden de geallieerden er uiteindelijk in de bezetters te verslaan.



‘Hij of ik’ is rauw, schokkend en bovenal waargebeurd. Te zien zijn bijzondere objecten zoals een originele Canadese invasievlag uit Normandië en een Duits propagandakanon. Maar ook persoonlijke objecten, zoals de Distinguished Conduct Medal van Léo Major en het identiteitsplaatje van Hans Kürten.



Bijzonder materieel



In het Arsenaal, zijn tal van grote voertuigen zoals vrachtwagens te zien, maar ook de bijzondere Duitse ‘Tiger II’ tank, de Königstiger, de uiterst zeldzame, bemande, V1 en het Canadese Buffalo landingsvaartuig, de Archer tankjager en de WASP-vlammenwerper.



Nationaal Militair Museum



Het Nationaal Militair Museum (NMM) is hét museum over de betekenis van de krijgsmacht voor Nederland in het heden, verleden en de toekomst. Het museum belicht deze betekenis aan de hand van verhalen, activiteiten en actuele exposities die je bijblijven. Naast zes themadelen waar met moderne museale presentaties het verhaal van de land- en luchtmacht wordt verteld, is er een enorme presentatieruimte waarin veel imposante collectiestukken zoals vliegtuigen, tanks, pantservoertuigen en helikopters zijn te bezichtigen met nu dus extra aandacht voor materieel uit de Tweede Wereldoorlog. Kijk voor meer informatie op www.nmm.nl of volg ons via Facebook en Twitter. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds.