Zorg dat uw zorgverlener weet welke hooikoortsmedicijnen u slikt

Het hooikoortsseizoen is (dit jaar vroeg) begonnen. Voor veel Nederlanders betekent dat het nodige ongemak, maar gelukkig is er ook medicatie. Daarin schuilt meteen ook een gevaar. Omdat verschillende medicijnen soms niet goed samengaan. Gebruikt u medicatie voor hooikoortsklachten, zorg dan dat uw zorgverlener weet welke! Een goed en actueel overzicht van uw medicatie helpt. Dat start met geven van toestemming voor de elektronische uitwisseling.



Onverwacht naar de huisartsenpost



Hooikoortsklachten kunnen tot benauwdheid leiden en daarmee een onverwacht bezoek aan de huisarts. Dat overkwam ook Casper (11). Op een zondagmiddag komt hij met zijn moeder Marian de Graaf (45) bij de huisartsenpost vanwege zijn acute benauwdheidsklachten. De waarnemend arts kan Caspers medische gegevens inzien en daardoor snel beslissen welke medicijnen goed samengaan met de pillen die hij al gebruikt.



Marian de Graaf (45): “Hoewel Casper al zeker 6 jaar last heeft van hooikoorts, waren de benauwdheidsklachten nieuw. We schrokken er dan ook erg van en zijn meteen naar de huisartsenpost gegaan. Mijn man en ik hebben ons hele gezin aangemeld via volgjezorg.nl. Gelukkig maar, want als je in het weekend een arts spreekt die je niet kent, is het heel fijn dat je niet weer je hele medische verleden hoeft te vertellen. De arts gaf Casper een recept voor nieuwe medicatie mee, die goed werken in combinatie met zijn hooikoortspillen.”



Toestemming geven op volgjezorg



U kunt ervoor zorgen dat zorgverleners uw medische gegevens onderling kunnen uitwisselen via het Landelijk Schakelpunt. Dat kan alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Toestemming geven kan via de zorgverlener en via www.volgjezorg.nl, voor zowel de huisarts als voor de apotheken. Zodat zij andere zorgaanbieders kunnen helpen met informatie voor goede, veilige en snelle zorg. Alleen bepaalde zorgverleners die u behandelen hebben toegang tot die informatie via Landelijks Schakelpunt. Denk aan huisartsen, waarnemend huisartsen (huisartsposten), apothekers, ziekenhuisapothekers en medisch specialisten. Op Volgjezorg kunt u ook volgen welke zorgverleners uw gegevens hebben gedeeld en ingezien. ​