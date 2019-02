Easywalker Harvey 2: beste uit de test

De hippe kinderwagen ziet er niet alleen prachtig uit, hij is ook de beste uit de test! Het is bijna magisch om te zien hoe klein deze kinderwagen kan worden opgevouwen als hij moet worden meegenomen. Natuurlijk is de Easywalker Harvey 2 niet alleen een kinderwagen waar je baby in kan liggen. Het is ook een prachtige zitwagen als je kindje wat groter is. Bovendien heb je met de Easywalker Harvey 2 altijd je reiswieg bij de hand.



Easywalker Harvey 2, soepel door elke bocht

We zien het steeds vaker, gemak dient de mens. Dat kun je bij de Easywalker Harvey 2 zonder enige twijfel zeggen. De manier waarop deze wagen kan worden opgevouwen is subliem. Maar ook het loopcomfort is bij deEasywalker Harvey 2 uitstekend. Dit komt door de grote wielen waarop dit mooie voertuig staat. Hierbij zwenken de twee voorste wielen, zodat je vloeiend elke hoek omrijdt.



Trendy design in prachtige kleuren

Niet alleen het praktische nut van je kinderwagen is leuk. Je wilt er met je kindje ook graag een beetje trendy bij lopen. Met deEasywalker Harvey 2zit je dan helemaal goed. Het ontwerp is hip en bovendien in hoogte verstelbaar. Je loopt er dus altijd mee over straat in de juiste houding. Je straalt daarbij natuurlijk van trots. Heb je al eens naar de kleuren gekeken? Stone Grey, Ocean Blue en Night Black met een zwart frame; het zijn kleuren die klinken als een klok!



Easywalker Harvey 2 veilig in de auto

Een bijpassende voetenzak is inclusief bij dit ontwerp. Bovendien is deEasywalker Harvey 2 uitgerust met een praktische autostoel-adapter. Zo zit je kindje ook onderweg van A naar B veilig in de autostoel, met een comfort waar menig ander kind slechts van kan dromen. Dit geeft ook jou een gerust gevoel, want je wilt natuurlijk altijd het beste voor je kind.



Easywalker Harvey 2 in een voordelige uitvoering

Tot nu toe bespraken we de meest uitgebreide versie van de Easywalker Harvey 2. Maar er is uiteraard ook een een voordeligere uitvoering te krijgen. Misschien vind jij een standaard luifel of standaard voetenzak op je kinderwagen helemaal niet nodig. Je bent dan gelijk een stuk voordeliger uit, terwijl je deze onderdelen altijd later nog erbij kunt kopen. Mooie kleuren als Desert Pink, Coal Black, Fresh Olive en Shadow Blue, bieden jou een verrassende keuze voor je kind. Veiligheid staat daarbij altijd voorop, want deEasywalker Harvey 2is immers de beste uit de test!