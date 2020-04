KBO-PCOB presenteert: Boek in Beeld - ‘De laatste getuige’

Voor alle senioren die nu thuis zitten, presenteert seniorenorganisatie KBO-PCOB: Boek in Beeld. Vanaf 6 april zal schrijver Frank Krake dertig dagen lang iedere dag een hoofdstuk uit zijn boek ‘De laatste getuige’ voorlezen, op beeld. Vanaf zijn schrijverskamer neemt Krake de luisteraar mee in het waargebeurde verhaal van de inmiddels overleden Wim Aloserij. Als jongeman werd Aloserij tijdens de Tweede Wereldoorlog in verschillende Duitse kampen te werk gesteld en ook overleefde hij één van de grootste scheepsrampen aller tijden.



Onder het motto “Omzien naar elkaar” laat KBO-PCOB zien dat er ook mooie dingen kunnen ontstaan in deze onzekere tijden van het coronavirus. Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Ik ben erg blij dat Frank Krake het bijzondere verhaal van Aloserij gaat voorlezen. Een boek kan voor verbinding zorgen. Bovendien past ‘De laatste getuige’ bij de herdenking van 75 jaar bevrijding, waar we dit jaar ook bij stil proberen te staan.” Ook Frank Krake kijkt er naar uit om zijn boek ten gehore te brengen: “We maken nu met zijn allen zo’n vreemde tijd door. Het is een goed moment om op deze manier het verhaal van Wim Aloserij te vertellen. Wim zou er trots op zijn. En hopelijk biedt het houvast aan alle senioren die meeluisteren.”



Het eerste hoofdstuk van het boek ‘De laatste getuige’ met Frank Krake, wordt maandag 6 april om 10 uur uitgezonden via KBO-PCOB Facebook en YouTube.