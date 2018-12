Nieuwe werkgeversvereniging sector waterschappen

De waterschapssector heeft sinds 6 december een gloednieuwe werkgeversvereniging, de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw). Deze vereniging zal vanaf 1 januari 2019 gaan werken aan een nieuwe, moderne cao voor de waterschappen en gelieerde organisaties. En neemt daarmee de werkgeverstaken over van de Unie van Waterschappen.



Dit is nodig vanwege de overgang naar het civiel recht: de wet op de collectieve arbeidsovereenkomst gaat gelden. Door een zelfstandige vereniging op te richten, kunnen ook bedrijven zoals de belastingkantoren uit de waterschapssector lid worden van de werkgeversvereniging en gebruikmaken van de cao. De werkgeversvereniging denkt ook mee over de invulling van werkgeverschap en goede arbeidsvoorwaarden.



Toine Poppelaars, voorzitter van de Vereniging werken voor waterschappen:



“De vereniging wil met de leden haar visie en ambitie bepalen en een cao en andere belangrijke werkgeverszaken goed regelen voor de professionele medewerkers, nu en in de toekomst. Want goede gezamenlijke afspraken bevorderen samenwerking en mobiliteit.”



Wat betekent dit voor de medewerkers?



Heel veel verandert er niet voor de medewerkers van de leden. Zowel de werkgeversvereniging als de vakbonden willen namelijk de huidige rechten en arbeidsvoorwaarden behouden en meenemen naar de eerste cao die zal gaan gelden vanaf 1 januari 2020. De werkgeversvereniging vindt het belangrijk om haar leden en de medewerkers van de leden te betrekken bij het gesprek over een nieuwe cao. De cao geldt tenslotte voor alle medewerkers in de sector.



Vanaf januari 2019 is alle informatie over de Vereniging werken voor waterschappen te vinden op vwvw.nl