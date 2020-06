Joh. Enschedé Amsterdam komt vanwege COVID-19 met antiviraal papier

Met het oog op COVID-19 ontwikkelde JEA InnovationLab in de afgelopen periode CLEANSHEET. Dat is papier met een antivirale, antibacteriële en schimmelwerende werking. Het vermindert de kans op besmetting op de werkvloer. De eerste toepassing betreft een bureauonderlegger. Die is geschikt voor onder meer kantoren, scholen, zorginstellingen, de horeca en andere omgevingen waarin een schone (flex)werkplek vereist is.



Het door JEA InnovationLab ontwikkelde papier is voorzien van een beschermlaag met klinisch bewezen antivirale, antibacteriële, en schimmelwerende eigenschappen. In combinatie met de specifieke beschermlaag bemoeilijkt het papier verbindingen tussen ziekteverwekkers (virusbacterie, schimmel) en gastcel. Dankzij deze barrière tussen gebruiker en tafel wordt de kans op besmetting door oppervlaktecontact geminimaliseerd.



De speciale papiersoort wordt sinds 1 juni door JEA onder de naam CLEANSHEET op de markt gebracht. De bureaulegger voor onder en rond het toetsenbord is ontwikkeld met het oog op het nieuwe kantoorwerken waarin extra hygiëne, anderhalve meter afstand en absolute veiligheid voor medewerkers nu de nieuwe norm zijn. CLEANSHEET kan elke dag na gebruik bij het oud papier waardoor de kans op verspreiding van COVID-19 in de werkomgeving minimaal is.



JEA InnovationLab werkt binnen het moederbedrijf Joh. Enschedé Amsterdam aan nieuwe ideeën en papieren oplossingen voor specifieke branches waaronder de voedingsmiddelen en farmaceutische industrie. Hier komen per project disciplines als paper engineering, productontwikkeling en ICT samen.



Joh. Enschedé Amsterdam (JEA) bedenkt, ontwikkelt en produceert al meer dan 200 jaar originele – paper based – communicatieconcepten. Hieronder vallen onder meer verkiezingsdrukwerk, diploma’s, spaarpromoties, compact media en boeken.