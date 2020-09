Sam Media wint Malaysia International Business Award in de categorie Telecommunicatie

Sam Media won in de categorie Telecommunicatie van de Malaysia International Business Awards 2020, een erkenning voor bijzondere internationale bedrijven die gevestigd zijn in Maleisië. Het van oorsprong Amsterdamse bedrijf levert wereldwijd digitale diensten. Sam Media ontwikkelt apps en mobiele websites met digitale content, zoals e-learning software en interactieve entertainment portals. Samen met monitoring partners zoals het Franse bedrijf Evina (https://www.evina.com), zijn ze absolute pioniers in de strijd tegen carrier billing fraude.



Als innovatieleider is het de missie van Sam Media om digitale producten toegankelijk te maken voor iedereen, op elk soort apparaat. Daarnaast groeit het bedrijf vooral door gebruik te maken van alternatieve betaaloplossingen. Op die manier kunnen de diensten van Sam Media ook worden gebruikt door mensen die geen toegang hebben tot traditionele betaalmethoden zoals een bankrekening of een credit card. Zij kunnen dan afrekenen via de mobiele provider.



Sam Media blinkt uit in het ontsluiten van nieuwe markten door de inzet van alternatieve betaaloplossingen en het bieden van multi-platform compatibiliteit. De ervaren advertentie-inkopers van Sam Media weten wereldwijd een miljoenenpubliek te bereiken. Data analyse wordt daarbij niet alleen gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren, maar ook om verdachte activiteiten te onderscheppen.



In 2018 startte het bedrijf met de aanwerving van data analisten in Maleisië. Tegenwoordig werken er ook data analisten in de Amsterdamse hoofdvestiging. Het Data Science Team van Sam Media richtte zich in eerste instantie op het analyseren van consumentengedrag om zo de gebruikerservaring binnen haar producten te kunnen verbeteren. Vandaag de dag is het Data Science Team ook in de weer met het voorkomen van betaalfraude. Zoals bij elke betaalmethode het geval is blijft fraude een constante bedreiging die aandacht vergt. Overal waar financiële transacties op grote schaal plaatsvinden bestaat een groeiende kans dat fraudeurs een graantje proberen mee te pikken. Carrier billing is daarop geen uitzondering.



Sam Media heeft altijd al gebruikt gemaakt van externe oplossingen om zichzelf en haar klanten te beschermen tegen fraude, maar erkende dat externe oplossingen een vals gevoel van veiligheid kunnen creëren. Zij kunnen transacties immers alleen controleren op vormen van fraude die reeds bekend zijn. Daarom is het Maleisische Data Science Team de eigen data gaan combineren met gegevens van externe anti-fraude oplossingen. Zo heeft het bedrijf al diverse nieuwe vormen van fraude weten te stoppen.



Verder heeft Sam Media in de afgelopen tijd zelf analytische tools ontwikkelt om verdachte transacties op te kunnen sporen om zo voor te lopen op wat de telecom-industrie verwacht. De anti-fraude tools van Sam Media worden voortdurend bijgewerkt en steeds aangepast aan de laatste ontwikkelingen in de markt.



Alexis Bartels, CEO van Sam Media, reageert op het winnen van deze award: “Wij zijn een bedrijf dat talent stimuleert en beloont, dus we zijn erg blij met deze erkenning voor het werk van ons data science team.”



Meer informatie over Sam Media B.V.: https://sam-media.com/



Video: