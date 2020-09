Supermarkt Dirk komt met speciale uitgave van Lekker Doen

VELSEN-NOORD - Een van de eerste supermarktbladen van Nederland is terug van weggeweest. Dirk van den Broek lanceert medio september een compleet vernieuwde versie van LEKKER DOEN met als thema Gezond Genieten in alle 123 supermarkten in Nederland.



In een nieuw design besteedt LEKKER DOEN aandacht aan gezond eten én gezond leven. Lezers krijgen een kijkje in het dagelijks leven van Nederlanders hoe zij hun (gezonde) maaltijden kiezen in combinatie met hun werk, studie en hobby’s. Daarbij krijgen ze tips van een personal coach en een voedingsdeskundige.



In deze LEKKER DOEN vertelt de Nederlandse tennisster KIKI BERTENS over haar eetpatroon en voorkeuren als ze op wereldniveau prestaties moet leveren. Daarnaast veel tips en adviezen over hoe je lekkere gerechten kunt maken, die ook nog eens gezond zijn.



LEKKER DOEN presenteert verder de meest succesvolle afval- en sportapps, de allerlaatste gadgets - zoals de trilvork - en de nieuwe strip Yasemin. Voor de lezers is er tevens een stevige stadswandeling uitgezet in de Sleutelstad van Nederland, het historische Leiden.



Marcel Huizing, directeur van Dirk van den Broek: ,,Met LEKKER DOEN bieden we aan onze klanten suggesties om zélf ook aan de slag te gaan met gezond genieten. Meer bewegen, bewuster eten, puur natuur koken. En uiteraard mag je ook best een keer uit de band springen. Gezond Genieten is het nieuwe normaal. Wij zeggen daarom tegen alle lezers: welkom én lekker doen!”



De speciale uitgave van LEKKER DOEN is geproduceerd door de Trusted Media Publishers uit Amsterdam.







