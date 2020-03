Korte film DEAR DOG bijt zich vast in kortsnuit met ademnood

Op 25 maart gaat de korte film DEAR DOG online live. Deze productie toont vanuit het perspectief van de hond met een extreem uiterlijk hoe deze overladen wordt met liefde, terwijl hij lijdt door hoe de mens hem heeft gevormd.



DEAR DOG is de nieuwste productie van fotograaf- en filmmaker Jan van IJken (onder andere bekend van de film Becoming). De film toont hoe liefde voor de hond zorgt voor diens lijden. Al geruime tijd staat het extreme uiterlijk van honden vol in de schijnwerpers. Verschillende documentaires en consumentenprogramma’s brachten in beeld hoe ‘de moderne hond’ kampt met gezondheidsproblemen. Ademnood bij kortsnuiten, barensnood door te grote koppies en bewegingsmoeilijkheden door gedegenereerde tussenwervelschijven. Vele voorbeelden van een extreem hondenuiterlijk zijn ruimschoots belicht.



De fokkerij-wereld buigt zich inmiddels al een aantal jaren over oplossingen. Vorig jaar werd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een rapport opgeleverd dat handhaving mogelijk maakt op het fokken van honden, specifiek als het gaat om het extreme uiterlijke kenmerk van een te korte snuit.



Liefde en bewondering



Dat heeft er echter nog niet voor gezorgd dat er minder honden met een extreem uiterlijk worden aangeschaft. De kortsnuiten (zoals ze worden genoemd) zijn nog altijd ruim aanwezig in het straatbeeld en in onze harten. ‘Als je op straat bijvoorbeeld een kortsnuitige hond tegenkomt, hoor je niet alleen de ademnood, maar ook de liefde en bewondering voor het dier,’ vertelt Sieneke Groenman, beleidsmedewerker bij de Koninklijke Hondenbescherming.



‘Het koppie van zo’n hond roept bij sommige mensen zorgdrift op, een vorm van liefde die goed bedoeld is,’ vervolgt Groenman. ‘Goedbedoeld, maar onbedoeld tegelijkertijd de oorzaak achter het lijden van de hond.’



In navolging van diverse Deense onderzoeken, richt de Hondenbescherming de schijnwerpers op die zorgdrift. Verandering voor deze honden krijg je niet alleen voor elkaar door het delen van kennis. Essentieel is dat we meer bewust worden van de emotionele processen. ‘Als mens nemen we veel besluiten op basis van emotie, terwijl we ons daarvan niet altijd bewust van zijn,’ licht onderzoeker en adviseur Ineke van Herwijnen van de Koninklijke Hondenbescherming toe.



Zorgdrift



‘Voor een ander willen zorgen, is in principe een goede zaak. Juist daarom heeft de evolutie ervoor gezorgd dat er signalen zijn die zorgdrift bij ons aanwakkeren, zoals bij baby’s de relatief grote ogen. Dit zijn normale verschijnselen die helpen bij samenleven en overleven,’ aldus Van Herwijnen. ‘Het gaat alleen mis als we onbewust kiezen voor grote ogen, of andere ‘schattigheidssignalen’ bij dieren. Als zorgdrift op deze manier uit de band springt kan je als toekomstig hondenbaasje onbedoeld kiezen voor een te extreem uiterlijk, terwijl dat tegelijkertijd voor de hond tot extreem lijden leidt.’



Ons gevoel van liefde voor de hond lijkt ten grondslag te liggen aan de keuze voor deze kortsnuitige honden. Daarbij lijkt ook een onbewuste zorgdrang mee te spelen. Recente onderzoeken geven aanwijzingen dat zorgen voor een hond die letterlijk minder goed in zijn vel zit, sommige mensen een goed gevoel kan geven. Van Herwijnen: ‘We moeten ons daarom bewust worden van dergelijke processen om het tij voor deze honden te kunnen keren. Honden hebben recht op een leven zonder pijn en last.’



De organisatie hoopt dat de korte film DEAR DOG de kijker een indruk geeft van hoe emoties een loopje met ons kunnen nemen, ten koste van de hond. ‘Jan van IJken heeft met deze indrukwekkende productie op indringende wijze verbeeld hoe liefde tot lijden kan leiden, juist als we dat het minste willen,’ vat Groenman het samen.



De Koninklijke Hondenbescherming hoopt met de film bewustwording te creëren waardoor mensen een meer bewuste keuze maken voor een hond. Zo kunnen meer honden een gezond en een fijn leven leiden. Iets wat we uiteindelijk eigenlijk allemaal willen.