Winter wellness: gezonder wonen met deze design luchtbevochtiger

Voorkom hoofdpijn, moeheid en huidirritatie met de Duux Tag Black



Duux vult haar collectie luchtbevochtigers dit seizoen aan met de stille en stijlvolle Tag Black. Deze zorgt ervoor dat de luchtvochtigheid in huis op het juiste niveau blijft. In de wintermaanden is deze in veel huizen namelijk structureel onder de 40% omdat we de verwarming aan hebben, de kaarsjes aansteken en de ramen gesloten houden. De gevolgen van de te droge lucht zijn onder andere moeheid, hoofdpijn, droge ogen, hoesten en huidirritaties.



Duux Tag Black – Geruisloos, duurzaam en compact



Tag, herkenbaar aan het stoere leren label, blaast nevel de ruimte in en helpt zo om de luchtvochtigheid snel op het juiste niveau te krijgen. De koude nevel wordt opgewekt door ultrasone geluidstrillingen die niet hoorbaar zijn voor het menselijk oor. Bovendien kun je er dankzij de kalkfiltercartridge zeker van zijn dat Tag alleen schone nevel uitstoot. De ultrasone technologie maakt Tag bovendien energiezuinig; hij verbruikt wel 80% minder energie dan traditionele stoombevochtigers. De Tag Black (ook verkrijgbaar in White) heeft een groot waterreservoir van 2,5 liter dat tot tien uur meegaat. Om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van de Tag Black voeg je enkele druppels Duux aromaolie toe voor een ontspannend effect.



De Duux Tag Black heeft een verkoopprijs van € 79,- en is o.a. te koop bij Mediamarkt, BCC, Bol.com, Coolblue, Expert, Fonq.nl en Duuxstore.com. Kijk op www.duuxstore.com voor meer product- en verkoopinformatie.







Over Duux

Puur Dutch Design met internationale aantrekkingskracht: het Nederlandse merk Duux bestaat 20 jaar en is inmiddels in meer dan 30 landen te koop. Het is de missie van Duux om bij te dragen aan gezonder wonen met design luchtbehandelingsproducten voor thuis die duurzaam, effectief en stijlvol zijn.



www.duux.nl