Lichtkabouters op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam bieden troost

In de week dat non-food winkels worden getroffen door de lockdown, lanceren ondernemers van de Nieuwe Binnenweg, na vele jaren inspanning, deze week een lichtplan met 25 eigenzinnige lichtkabouters.



Deze licht ornamenten, geïnspireerd op het beroemde en beruchte beeld van Santa Claus van de Amerikaanse kunstenaar Paul McCarthy, geven hoopvol licht in deze wel heel donkere dagen.



Santa Claus



Ruim 10 jaar na de plaatsing van Santa Claus op het Eendrachtsplein krijgt dit enorme beeld nu 25 verlichte vriendjes door de straat. Bijzonder is dat de kunstenaar hiervoor het beeldrecht om niet aan de winkeliers heeft gegund. Het beeld is een commentaar op de materiële consumptie in de westerse wereld.



Plaatsing bij de Koopgoot was aanvankelijk het idee, maar de grote ketens zagen geen heil in die knipoog. De ondernemers van de Binnenweg, met al hun creativiteit, eigenheid, kleur en lef ontvingen ‘hun Santa’ met open armen. Inmiddels hebben Rotterdammers en toeristen het beeld in hun hart gesloten en heeft Santa bij diverse gelegenheden een passende outfit gekregen: een door buurt oma’s gebreide 'Gele Trui' bij bij de start van de Tour de France, 'Le Grand Départ (2010)', een koningsmantel bij de kroning van onze koning (2013) en uiteraard een Feyenoord Sjaal toen onze club de landstitel won (2017).



Lockdown



Een meer ironisch moment voor de lancering van deze verlichting is niet denkbaar. De ornamenten zijn opgehangen op de eerste dag van de lockdown. Veel winkels op de Binnenweg zijn, net als de horeca al eerder, vanaf deze dag noodgedwongen dicht. Het virus moet worden ingedamd.



Maar...



De horeca-ondernemers, kappers en winkeliers uit de straat maken zich zorgen. Zij zijn bang dat niet iedereen deze crisis overleeft. En dat heeft invloed op het straatbeeld en zorgt ervoor dat een deel van de sociaal-maatschappelijke en economische functie van de straat verloren gaat.



Quote:



“Koester goede winkels want vergeet niet dat wij in onze stenen winkels veel meer doen dan alleen jurken en schoenen verkopen. Wij maken contact en hebben mooie, diepe en intieme gesprekken. Dat is belangrijk voor mensen. Zeker, nu sommige mensen hele dagen thuis werken en niemand hebben om mee te praten, niemand bij wie ze hun hart kunnen luchten of met wie ze even kunnen lachen” aldus Willemijn Thissen, eigenaresse van Zilch op de Binnenweg.



Hoop



Tegelijkertijd geven de lichtkabouters hoop en bieden zij perspectief; ondernemingen zijn gesloten en toch straalt de straat. Er is licht aan het eind van de tunnel en daar zetten de ondernemers van de straat op in. Medio januari, als de omstandigheden het toelaten, gaan de deuren weer open en kleurt, leeft, bruist de Binnenweg hopelijk weer als nooit tevoren.



Realisatie



Het lichtplan kon worden gerealiseerd dankzij de ondernemers en vastgoedeigenaren van de Nieuwe Binnenweg, met steun van het Job Dura Fonds, steunfonds MKB en gemeente Rotterdam.