Booteigenaren profiteren van vakantiegangers in eigen land

AMSTERDAM, 24 JUNI 2020 – Nederlanders kiezen massaal voor een vaarvakantie als alternatief voor de buitenlandse trip. Dat concludeert het online botenverhuurplatform Barqo op basis van het record-aantal reserveringen. De aangesloten booteigenaren profiteren van de verhuurpiek.



Vanwege de voorspelde hittegolf voor aankomende dagen is in enkele vaargebieden al sprake van een tekort aan beschikbare verhuurboten.



Ondanks de versoepelde reisadviezen voor de meeste Europese landen kiest een groot deel van de Nederlanders voor een vakantie in eigen land. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). De helft van de Nederlanders gaat in de komende maanden niet op zomervakantie, twee op de vijf Nederlanders die wel vakantieplannen heeft gaat op vakantie in eigen land, aldus het NBTC.



Thijs Janssen, medeoprichter van Barqo: “Dat veel Nederlanders voorkeur geven aan een vakantie in eigen land is direct zichtbaar in het aantal verhuuraanvragen. Het aantal reserveringen is op dit moment al tweeënhalf keer hoger dan vorig jaar. Booteigenaren verhuren hun sloep, zeilboot en motorkruiser sneller dan ooit. Opvallend is dat waar normaal gesproken de meeste belangstelling uitgaat naar dagtochten in de omgeving van Amsterdam en Loosdrecht steeds meer mensen kiezen voor een meerdaagse vaartocht op de plassen en meren in Friesland.”



In Nederland is geen algemeen verbod op varen afgekondigd door de overheid. Het is dus toegestaan om te varen, mits de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd. Zo is het alleen toegestaan te varen als individu, gezin of huishouden en moet minimaal 1,5 meter afstand worden gehouden.