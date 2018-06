Vooraankondiging persbijeenkomst ‘Droogte in Nederland’

Beste redactie,



In mei en juni is er weinig regen gevallen. Daardoor is er sprake van droogte. Rijkswaterstaat en de waterschappen houden de situatie goed in de gaten en nemen zo nodig extra maatregelen.



We vertellen u graag meer over de droogtesituatie in Nederland. Daarnaast is het mogelijk de situatie in het veld te bekijken. We nodigen u van harte uit voor de persbijeenkomst ‘Droogte in Nederland’ op woensdag 4 juli om 10.30 uur in Someren.



Nadere details volgen in de persuitnodiging die maandag 2 juli wordt verspreid.