Exclusieve Juwelenbeurs in Wereldmuseum

Het Juweel – Wereldmuseum Rotterdam – 23 t/m 25 november 2018



ROTTERDAM - Opvallende sieraden, zeldzame horloges en schitterende juwelen, “Het Juweel Rotterdam” heeft het allemaal! Tijdens deze succesvolle juwelenbeurs presenteren namelijk ruim 30 internationale juweliers, edelsmeden en horlogespecialisten hun unieke collecties in het Wereldmuseum Rotterdam. De sfeervolle Balzaal aan de Willemskade wordt vlak voor de feestmaand, van 23 t/m 25 november, omgetoverd tot een paradijs voor juwelenliefhebbers. Dit maakt “Het Juweel” de ideale gelegenheid om een bijzonder geschenk voor de feestdagen aan te schaffen.







Onderscheidend evenement



Het Juweel” is dé enige beurs in Nederland die zich enkel concentreert op juwelen, sieraden en horloges. Deze unieke juwelenbeurs onderscheidt zich door kwaliteit, originaliteit en vakmanschap uit verschillende stijlperiodes te verenigen. Tijdens het evenement tonen hoog aangeschreven goud- en edelsmeden, horlogemakers en juweliers uit binnen- en buitenland hun mooiste collecties, van exclusieve vintage juwelen tot hedendaagse gepersonaliseerde sieraden. Bijzonder zilver completeert de veelzijdige collectie. Het gevarieerde aanbod maakt dat er voor iedereen een uniek juweel te vinden is.



Bijzondere locatie



‘Het Juweel Rotterdam’ vindt plaats in het statige pand van het Wereldmuseum, in het centrum van Rotterdam. Op de eerste etage van dit vroegere clubgebouw van de Koninklijke Yachtvereniging bevindt zich de indrukwekkende Balzaal en Salon met uitzicht over de Oude Maas. Ongedwongen bewonderen de bezoekers hier de diverse juwelenvitrines onder het genot van een drankje. Kortom ‘Het Juweel Rotterdam” is een evenement dat niemand wil missen.







Wat, waar en wanneer



Wat: Het Juweel Rotterdam



Locatie: Wereldmuseum Rotterdam, Willemskade 22, Rotterdam



Data: Vrijdag 23 t/m zondag 25 november 2018



Openingstijden: Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur



Entreeprijs: € 12,50 per persoon bij online voorverkoop of € 15,- aan de deur



Parkeren: Rondom het museum is voldoende parkeergelegenheid.



Daarnaast is Parkeergarage Erasmusbrug op loopafstand.



Internet: www.juwelenbeurs.nl