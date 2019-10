‘Klim naar het licht’ in laatste maand op weg naar 80.000 bezoekers

Meer dan 70.000 bezoekers hebben inmiddels de ‘Klim naar het licht’ gemaakt, de toren- en gewelventocht in de KoepelKathedraal van Haarlem. Met nog minder dan één maand te gaan denkt de organisatie dat de teller uiteindelijk rond de 80.000 uit zal komen. Dit bezoekersaantal overtreft alle verwachtingen. Voorzitter Wim Eggenkamp van de Stichting Kathedrale Basiliek St. Bavo is enorm trots op het succes dat volgens hem naar méér smaakt. Zo wordt er gewerkt aan een Kerstdorp eind dit jaar en een nieuwe ontdekkingsroute binnendoor en buitenom in de zomer van 2020. ‘Klim naar het licht’ duurt tot en met zondag 27 oktober.



Het evenement zorgde op Facebook voor duizenden positieve berichten van bezoekers uit Haarlem en omgeving (circa 40.000) en ook uit de rest van het land en de wereld. Een aantal op Facebook geplaatste filmpjes van de beklimming is al meer dan 60.000 keer bekeken.



Dat er in een relatief korte periode tienduizenden bezoekers de torens konden beklimmen was volgens Wim Eggenkamp vooral te danken aan de geweldige inzet van 250 enthousiaste vrijwilligers voor wie op 8 november een feest wordt georganiseerd. Ook de inzet van de gemeente Haarlem, de VVV Haarlem en Haarlem Marketing was van belang. Overigens hoopt Eggenkamp dat de bewegwijzering richting kathedraal snel wordt verbeterd: ‘We zijn ondanks het succes van ‘Klim naar het licht’ nog steeds slecht vindbaar. Daar moet met betere routeborden toch iets aan te doen zijn.’



De loopbrug op bijna 60 meter hoogte tussen de twee toren van de kathedraal wordt na 27 oktober afgebroken. Omdat niet uit te sluiten valt dat het evenement in de toekomst nog eens wordt herhaald gaat deze brug de opslag in.



In de ondergrondse cryptes van de kathedraal zal eind dit jaar een Kerstdorp worden gemaakt. Eggenkamp: ‘We hebben de smaak te pakken en willen ook ná de ‘Klim naar het licht’ mensen naar onze kathedraal trekken. Vandaar het plan voor een Kerstdorp en ook voor een ontdekkingsroute in de zomer van 2020. Ook zouden we heel graag een mooie kathedraaltuin realiseren. Dat zou de kroon op onze veertien jaar durende restauratie kunnen worden.’



De opbrengst van het evenement wordt gebruikt voor de verdere restauratie en instandhouding van de kathedraal. ‘Klim naar het licht’ kan tot en met 27 oktober zowel individueel als in groepsverband worden gemaakt. Toegangskaarten kunnen online besteld worden via www.klimnaarhetlicht.nl en kosten 8,50 euro voor volwassenen (10 euro aan de kassa), voor kinderen tot en met 12 jaar 4 euro en 1 euro voor kinderen tot 6 jaar. Online komt daar 1,50 administratiekosten bij per bestelling.