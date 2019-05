Rick Ebbinge wereldkampioen beroepspikeurs in Zweden

Vandaag is de Nederlandse kampioenspikeur Rick Ebbinge in Zweden op de drafbaan Gavle Wereldkampioen geworden bij de beroepspikeurs.



Het betreft het officiële Wereldkampioenschap voor pikeurs in de drafsport waarbij de paarden dravend voor een sulky tegen elkaar uitkomen in een koers. In totaal bestond het wereldkampioenschap uit 24 koersen die op verschillende banen in Zweden vanaf vrijdag 24 t/m vrijdag 31 mei zijn verreden.



Aan het kampioenschap namen de beste pikeurs uit de wereld deel. Rick Ebbinge behaalde uit die koersen het hoogste aantal punten: 199,5 o.a. doordat hij 4 koersen wist te winnen.



Op de tweede plaats eindigde de Amerikaanse pikeur Yannick Gingras met 193,5 punten en derde werd de Zweedse rijder Ulf Ohlsson met 191,5 punten.



De strijd om het kampioenschap bleef spannend tot de laatste koers waarin Rick Ebbinge met zijn paard als zevende eindigde en daarmee voldoende punten scoorde om zijn gedroomde wereldkampioenschap binnen te halen.



Het is voor het eerst dat een Nederlandse pikeur Wereldkampioen wordt van dit hoog aangeschreven en prestigieuze ‘World Driving Championschip’ van de ‘International Trotting Association’.



Vanavond zal de huldiging plaatsvinden tijdens een Galadiner met alle deelnemers in de ‘Groupe Grenouille Banquet Hall’ in Gavle in Zweden. Morgenmiddag wordt hij terug verwacht op Schiphol. Binnenkort zal hij in Nederland gehuldigd worden op een van de koersbanen waar draverijen worden verreden onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport. Rick Ebbinge is momenteel de zesvoudige kampioenspikeur in Nederland. In 2019 scoorde hij 92 overwinningen en rijdt koersen in het binnen- en buitenland. Rick is 35 jaar en is met zijn vriendin Evy de Brabander woonachtig te Kraggenburg. Hij is werkzaam bij de kampioenstrainer van de dravers in Nederland, Jeroen Engwerda.