Volledig programma STRP Festival 2019: here's to the future!

Het volledig programma voor STRP Festival 2019 is bekend. Het festival vindt plaats van 30 maart t/m 7 april in het Klokgebouw (Strijp-S) in Eindhoven. STRP kijkt met een open en kritisch optimistische blik naar de toekomst. We weigeren te vluchten in verlammende nostalgie. We hebben het gehad met de donkere en stoere flirt met dystopia en vragen ons hardop af: hoe komen we in hemelsnaam samen door deze conservatieve en angstgedreven periode heen?



STRP verkent scenario’s voor een positieve toekomst door middel van een expo en performanceprogramma, een dynamische tweedaagse conferentie en een educatieprogramma. We gidsen je door een tijd waarin technologie de oplossing lijkt voor alles en doemscenario’s leidend zijn. Tijdens STRP Festival ontmoet je nationale en internationale kunstenaars en activisten, denkers en doeners, die grensverleggende voorstellen doen voor onder andere een nieuw internet, voor hoe we weer in contact komen met ons eigen lichaam en voor een herziene verhouding tussen onszelf en de natuur. Ze introduceren een virus dat mensen nader tot elkaar kan brengen, creëren nieuwe rituelen en visualiseren samen met het publiek, met de nieuwste technologieën, hoe onze nieuwe wereld eruitziet, voelt en klinkt.



Het volledige persbericht is opgenomen in de bijlage. Een uitgebreide omschrijving van alle programma-onderdelen staat op strp.nl, waar ook de kaartverkoop van start is gegaan.