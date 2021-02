Eurovisie Songfestival 2021 maakt gebruikt van het Groningse Let’s Get Digital

Het Eurovisie Songfestival 2021, dat in mei in Rotterdam wordt gehouden, maakt tijdens het festival gebruik van de omgeving van Let’s Get Digital om internationale media in een virtueel perscentrum te ontvangen. Afgelopen week heeft het Songfestival laten weten om deze editie op anderhalve meter uit te voeren, met scherpe corona-maatregelen waarbij alle 41 artiesten in Rotterdam Ahoy kunnen optreden. Of publiek aanwezig kan zijn bij de shows en of de geplande activiteiten in gaststad Rotterdam plaats kunnen vinden wordt op een later moment besloten.



The show must go on



Het Eurovisie Songfestival zal hoe dan ook doorgaan. Op 18, 20 en 22 mei vinden de halve finales en de finale plaats vanuit Rotterdam Ahoy. Om die belofte waar te kunnen maken is sinds eind maart vorig jaar gewerkt aan vier scenario’s en een wendbare organisatie. Vanaf de start van de organisatie heeft de organisatie zich voorbereid op een hybride vorm. “Normaal gesproken bezoeken meer dan 1500 journalisten van over de hele wereld gedurende twee weken het Eurovisie Songfestival. In het scenario waar we nu voor gaan kunnen maximaal 500 journalisten aanwezig zijn in Rotterdam Ahoy” vertelt Babet Verstappen, Head of Communications van het Eurovisie Songfestival.



“Voor pers die in mei niet naar Rotterdam kan afreizen gaan we nu een virtueel perscentrum inrichten, waar gedurende twee weken de repetities en persconferenties live gevolgd kunnen worden. De afgelopen periode hebben we gezocht naar een digitaal platform waarin we dit konden hosten en hebben dit gevonden in de mogelijkheden die Let’s Get Digital biedt. Belangrijk voor ons is dat journalisten écht het gevoel hebben dat ze fysiek aanwezig zijn. En niets hoeven te missen van alles wat daar gebeurt. Het is heel bijzonder dat we nu voor het eerst in de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival journalisten op deze manier gaan ontvangen. Een forse stap in onze online aanpak.”



Digital that (almost) feels like physical



Let’s Get Digital heeft het afgelopen jaar gezorgd dat heel veel evenementen doorgang konden vinden, ondanks de crisis. Vanaf het begin heeft de focus hier gelegen op het bieden van een echte event beleving. Hoewel de beleving van een echt event digitaal niet te evenaren is, komt het met het platform wel erg dichtbij. “Onze geaccrediteerde bezoekers ontvangen bij de check-in een persoonlijke badge en worden vervolgens in de Lobby opgevangen”. Wat er daarna allemaal te wachten staat wil Babet nog niet verklappen “We gaan er in ieder geval voor zorgen dat de pers gedurende twee weken op het platform wil blijven om niets te missen van wat er allemaal in het Rotterdam Ahoy gebeurt”. De extra live experience die het platform biedt was uiteindelijk de reden voor het Songfestival om voor het Groningse bedrijf te kiezen.



Nederland laat de wereld haar veerkracht zien op eigen bodem



Een leuke bijkomstigheid is dat de samenwerkende bedrijven laten zien dat Nederland creatief en innovatief is. Met de positieve energie van de organisatie van het Eurovisie Songfestival, gaststad Rotterdam en het Groningse Let’s Get Digital vergeet je bijna dat het land last heeft van een corona epidemie. Ondanks alle tegenslagen die de organisatie het afgelopen jaar heeft moeten verwerken, gaan alle partijen er nu het beste van maken. “We hebben binnen ons team afgesproken dat we er hoe dan ook een geweldig feest van gaan maken met elkaar. En met die mindset komen ineens de mooiste oplossingen naar boven” aldus Ruben Haring, Partnership Director bij Let’s Get Digital.