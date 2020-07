Munckhof investeert in duurzaamheid: 20 nieuwe elektrische voertuigen

Afgelopen week werden er door KIA VDNS uit Venlo 20 nieuwe KIA elektrische voertuigen geleverd. Met de aanschaf van deze 20 KIA e-Souls investeert Munckhof in de verduurzaming van haar wagenpark. De voertuigen worden, samen met 15 eerder aangekochte KIA e-Niro’s, vanaf begin augustus voornamelijk ingezet voor het WMO-vervoer van Avan.



Verduurzaming binnen Munckhof

Al geruime tijd houdt Munckhof zich bezig met de verduurzaming van haar wagenpark. Er wordt continu gefocust en doorontwikkeld op de overgang naar duurzame brandstoffen en/of elektrische voertuigen. Naast dat deze implementatie past bij de visie van Munckhof, wordt ook de vraag vanuit opdrachtgevers steeds groter.



“In de aanbesteding voor het personenvervoer van Avan was duurzaamheid een belangrijke pijler. We hebben toen gezocht naar een duurzame mobiliteitsoplossing, wat heeft geresulteerd in de aanschaf van de nieuwe elektrische voertuigen. Dankzij deze investering kunnen wij nu en in de toekomst voorzien in 100% elektrisch vervoer.” – Eric van de Munckhof, directeur Munckhof Techniek.



Elektrische voertuigen zijn de toekomst

Ook bij KIA staat verduurzaming hoog op de agenda. De ontwikkelingen gaan in hoog tempo en de vraag naar elektrische auto’s is groot. “De KIA e-Soul en de KIA e-Niro behoren tot de best verkochte EV-modellen, dit is mede te danken aan de hoge actieradius en het zeer complete uitrustingsniveau. We zijn dan ook zeer verheugd om deze aan Munckhof te mogen leveren.” Aldus Maarten Peeters KIA Manager VDNS Venlo.



“Sinds eind vorig jaar hebben we een prettige samenwerking met Munckhof. Als een van de best presterende dealergroeps van Nederland kan VDNS zowel particulieren als organisaties uitstekend van dienst zijn. Een voordeel in de samenwerking met Munckhof is onze mogelijkheid om, ondanks beperkte oplage, snelle opvolging te geven aan de vraag naar nieuwe KIA’s. Klanttevredenheid is voor ons erg belangrijk dus we zetten graag een stapje extra.” – Frank Sonnemans, directeur VDNS Venlo.